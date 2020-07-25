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'ün inanılmaz değişimi! Aracın son halini görenler şaşkına döndü

ülkemizde ve yurt dışında oldukça sevilen, popüler bir otomobil. Fan kulüpleri bile var. Alman otomotiv devinin uzun yıllardır ürettiği Golf'un yeni modelleri kadar eski modelleri de büyük ilgi görüyor. Eski bir Golf'ü alıp, yenileyen ve kullanan birçok insan var. 'de yenilenen bir Volkswagen Golf çalışması da dikkatleri üstüne çekti. Türk ustalar arabayı tepeden tırnağa topladı. Aracın sahibi otomobilinin son halini görünce oldukça şaşırdı. İşte muhteşem bir değişim hikayesi..

Giriş Tarihi: 25.07.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 14:16
Volkswagen Golf'ün inanılmaz değişimi! Aracın son halini görenler şaşkına döndü
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Volkswagen Golf'ün inanılmaz değişimi! Aracın son halini görenler şaşkına döndü
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Volkswagen Golf'ün inanılmaz değişimi! Aracın son halini görenler şaşkına döndü
Volkswagen Golf'ün inanılmaz değişimi! Aracın son halini görenler şaşkına döndü
Volkswagen Golf'ün inanılmaz değişimi! Aracın son halini görenler şaşkına döndü
Volkswagen Golf'ün inanılmaz değişimi! Aracın son halini görenler şaşkına döndü
Volkswagen Golf'ün inanılmaz değişimi! Aracın son halini görenler şaşkına döndü
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