Haberler Yaşam Volkswagen Golf'ünü o ustalara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu!

Giriş Tarihi: 02.01.2023 17:31 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 17:31

Volkswagen Golf'ünü o ustalara bırakmıştı! Geri döndüğünde manzara karşısında şoke oldu!

TRT ekranlarının ev sahipliği yaptığı %100 Oto isimli program bir dönemin yıldızı olan eski otomobilleri yeniden hayata döndürmeye devam ediyor. Bu bölümde 1998 model eski kasa bir Volkswagen Golf'ün yeniden doğuşuna tanıklık ediyoruz. Efsane otomobilin sahibi aracını revize edilmesi için % 100 Oto programındaki Türk ustalara teslim etmişti. Ustalar araçla ilgili tüm işlemleri en ince detayına kadar bitirdikten sonra sıra otomobilin sahibini garaja çağırdı. Araç sahibi siyah örtünün araç üzerinden kaldırılmasıyla birlikte gördükleri karşısında şoke oldu. İşte 98 kasa Volkwagen Golf'ün yeniden doğuşundan kareler...