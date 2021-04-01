Volkswagen Passat elveda demeye hazırlanıyor! Passat'ın fişi çekiliyor, yerine yeni bir model geliyor

HaberlerYaşamVolkswagen Passat elveda demeye hazırlanıyor! Passat'ın fişi çekiliyor, yerine yeni bir model geliyor
Giriş Tarihi: 01.04.2021 12:17Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 12:19
VolkswagenPassat elveda demeye hazırlanıyor! Passat'ın fişi çekiliyor, yerine yeni bir model geliyor
VolkswagenPassat, Alman otomobil üreticisinin en popüler ve en bilinen modellerinden biri. Neredeyse 50 yıldan beridir üretimde olan Passat için yolun sonu görünüyor. Elektrikli araçlar konusunda dönüşümde olan Volkswagen, gelecek planlarına yönelik olarak Passat'ın üretimini sonlandırıp, yoluna yeni bir araçla devam etmek istiyor. Passat'ın yerine geçecek yeni otomobil de belli oldu.