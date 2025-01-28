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Giriş Tarihi: 28.01.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 10:18

WEDNESDAY 2. SEZONU İLE DÖNÜYOR! Netflix'den şaşırtan açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman?

Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Wednesday, ilk sezonuyla dünya çapında büyük bir başarı elde etti ve geniş bir hayran kitlesi kazandı. Yayınlandığı ilk hafta milyonlarca saat izlenerek popüler yapımlar arasında kendine yer bulan dizi, Wednesday Addams'ın sıra dışı hikayesiyle izleyicilerin beğenisini topladı. Şimdi ise dizinin hayranları, ikinci sezonda kahramanlarının yeni maceralarını görmek için sabırsızlanıyor. Netflix'ten gelen son açıklamalar, 2. sezon hakkında önemli ipuçları sunuyor. Peki, Wednesday 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

WEDNESDAY 2. SEZONU İLE DÖNÜYOR! Netflix’den şaşırtan açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman?

Netflix'in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Wednesday, ilk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı. Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki sıra dışı hikâyesi, izleyicilerden tam not alırken, ikinci sezon için beklentileri de yükseltti. Şimdi ise hayranlar, Wednesday'in yeni sezonda karşılaşacağı olayları görmek için gün sayıyor. İkinci sezonun çekimlerinin tamamlandığına dair haberler gündemdeyken, herkes dizinin yayın tarihini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar.

WEDNESDAY 2. SEZONU İLE DÖNÜYOR! Netflix’den şaşırtan açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman?

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI!

İzleyicileri gotik atmosferi, kara mizahı ve büyüleyici karakterleriyle ekrana kilitleyen Wednesday başarılı geçen ilk sezonun ardından ikinci sezonu ile dönüş yapmaya hazırlanıyor. Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu.

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WEDNESDAY 2. SEZONU İLE DÖNÜYOR! Netflix’den şaşırtan açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman?

WEDNESDAY 2. SEZON DUYURUSU

Dizinin ilk sezonu, yayınlandığı ilk haftada dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde etti ve platformun en popüler yapımlarından biri oldu. Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Addams karakteri, kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.

WEDNESDAY 2. SEZONU İLE DÖNÜYOR! Netflix’den şaşırtan açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu. Dizi 2025 yılında 2. sezonu ile geri dönüyor. Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi.

WEDNESDAY 2. SEZONU İLE DÖNÜYOR! Netflix’den şaşırtan açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman?

WEDNESDAY KONUSU

Dizide Wednesday Addams'ın, Nevermore Akademisinde başına gelen maceralar anlatılıyor.

Zeki, alaycı ve siyah beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar da edinecek. Zeki olduğu kadar meraklı da Wednesday arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyulacak.

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