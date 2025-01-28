WEDNESDAY 2. SEZONU İLE DÖNÜYOR! Netflix’den şaşırtan açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman?

Netflix'in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Wednesday, ilk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı. Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki sıra dışı hikâyesi, izleyicilerden tam not alırken, ikinci sezon için beklentileri de yükseltti. Şimdi ise hayranlar, Wednesday'in yeni sezonda karşılaşacağı olayları görmek için gün sayıyor. İkinci sezonun çekimlerinin tamamlandığına dair haberler gündemdeyken, herkes dizinin yayın tarihini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar.