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WEDNESDAY 2. SEZONU İLE DÖNÜYOR! Netflix'den şaşırtan açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
10:18
WEDNESDAY 2. SEZONU İLE DÖNÜYOR! Netflix'den şaşırtan açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman?
Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Wednesday, ilk sezonuyla dünya çapında büyük bir başarı elde etti ve geniş bir hayran kitlesi kazandı. Yayınlandığı ilk hafta milyonlarca saat izlenerek popüler yapımlar arasında kendine yer bulan dizi, Wednesday Addams'ın sıra dışı hikayesiyle izleyicilerin beğenisini topladı. Şimdi ise dizinin hayranları, ikinci sezonda kahramanlarının yeni maceralarını görmek için sabırsızlanıyor. Netflix'ten gelen son açıklamalar, 2. sezon hakkında önemli ipuçları sunuyor. Peki, Wednesday 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.