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Haberler Yaşam WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ | Netflix cephesinde sürpriz gelişme: Bu yıl geliyor! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:34

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ | Netflix cephesinde sürpriz gelişme: Bu yıl geliyor! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in dikkat çeken yapımlarından Wednesday, ilk sezonuyla büyük bir başarı yakaladı ve geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Yayına girdiği ilk haftada dünya genelinde milyonlarca saat izlenerek kısa sürede fenomen haline gelen dizi, popüler yapımlar arasında hızla yükseldi. Wednesday Addams'ın sıradışı hikâyesine ilgi duyan izleyiciler, şimdi 2. sezonun ne zaman geleceğini merak ediyor. Netflix cephesinden gelen son açıklamalar ise heyecanı daha da artırdı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ | Netflix cephesinde sürpriz gelişme: Bu yıl geliyor! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in geniş bir izleyici kitlesi kazanan popüler dizisi Wednesday, ilk sezonuyla büyük bir çıkış yaparak adından sıkça söz ettirdi. Şimdi ise hayranlar, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'nde yaşayacağı yeni ve gizemli maceraları görmek için sabırsızlanıyor. İkinci sezonun çekimlerinin tamamlanırken tüm dikkatler dizinin yayın tarihine odaklanmış durumda. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman izleyiciyle buluşacak? İşte, detaylar.

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ | Netflix cephesinde sürpriz gelişme: Bu yıl geliyor! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI!

İzleyicileri gotik atmosferi, kara mizahı ve büyüleyici karakterleriyle ekrana kilitleyen Wednesday başarılı geçen ilk sezonun ardından ikinci sezonu ile dönüş yapmaya hazırlanıyor. Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu.

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WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ | Netflix cephesinde sürpriz gelişme: Bu yıl geliyor! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON DUYURUSU

Dizinin ilk sezonu, yayınlandığı ilk haftada dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde etti ve platformun en popüler yapımlarından biri oldu. Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Addams karakteri, kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ | Netflix cephesinde sürpriz gelişme: Bu yıl geliyor! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu. Dizi 2025 yılında 2. sezonu ile geri dönüyor.

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ | Netflix cephesinde sürpriz gelişme: Bu yıl geliyor! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi.

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