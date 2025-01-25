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WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ | Netflix cephesinde sürpriz gelişme: Bu yıl geliyor! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
11:34
WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ | Netflix cephesinde sürpriz gelişme: Bu yıl geliyor! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in dikkat çeken yapımlarından Wednesday, ilk sezonuyla büyük bir başarı yakaladı ve geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Yayına girdiği ilk haftada dünya genelinde milyonlarca saat izlenerek kısa sürede fenomen haline gelen dizi, popüler yapımlar arasında hızla yükseldi. Wednesday Addams'ın sıradışı hikâyesine ilgi duyan izleyiciler, şimdi 2. sezonun ne zaman geleceğini merak ediyor. Netflix cephesinden gelen son açıklamalar ise heyecanı daha da artırdı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?