WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ | Netflix cephesinde sürpriz gelişme: Bu yıl geliyor! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in geniş bir izleyici kitlesi kazanan popüler dizisi Wednesday, ilk sezonuyla büyük bir çıkış yaparak adından sıkça söz ettirdi. Şimdi ise hayranlar, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'nde yaşayacağı yeni ve gizemli maceraları görmek için sabırsızlanıyor. İkinci sezonun çekimlerinin tamamlanırken tüm dikkatler dizinin yayın tarihine odaklanmış durumda. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman izleyiciyle buluşacak? İşte, detaylar.