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Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:56

WEDNESDAY 2. SEZON YAYIN GÜNÜ | Netflix'den sürpriz açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in büyük ilgi gören yapımı Wednesday, ilk sezonuyla izleyicilerden tam not alarak geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Yayınlandığı ilk haftada dünya genelinde milyonlarca saat izlenen dizi, kısa sürede popüler yapımlar arasında yerini aldı. Şimdi ise Wednesday Addams'ın yeni maceralarını merakla bekleyen izleyiciler, 2. sezonun yayın tarihini sabırsızlıkla öğrenmek istiyor. Konu ile ilgili Netflix cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Peki, Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON YAYIN GÜNÜ | Netflix’den sürpriz açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizisi Wednesday, ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çekerek büyük bir başarı elde etti. Şimdi ise izleyiciler, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki yepyeni maceralarını izlemek için sabırsızlanıyor. İkinci sezonun çekimlerinin tamamlandığı konuşulurken, gözler dizinin yeni sezonunun yayın tarihine çevrilmiş durumda. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman ekranlara gelecek? İşte merakla beklenen bu sorunun cevabı!

WEDNESDAY 2. SEZON YAYIN GÜNÜ | Netflix’den sürpriz açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI!

İzleyicileri gotik atmosferi, kara mizahı ve büyüleyici karakterleriyle ekrana kilitleyen Wednesday başarılı geçen ilk sezonun ardından ikinci sezonu ile dönüş yapmaya hazırlanıyor. Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu.

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WEDNESDAY 2. SEZON YAYIN GÜNÜ | Netflix’den sürpriz açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON DUYURUSU

Dizinin ilk sezonu, yayınlandığı ilk haftada dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde etti ve platformun en popüler yapımlarından biri oldu. Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Addams karakteri, kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.

WEDNESDAY 2. SEZON YAYIN GÜNÜ | Netflix’den sürpriz açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu. Dizi 2025 yılında 2. sezonu ile geri dönüyor. Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi.

WEDNESDAY 2. SEZON YAYIN GÜNÜ | Netflix’den sürpriz açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY KONUSU

Dizide Wednesday Addams'ın, Nevermore Akademisinde başına gelen maceralar anlatılıyor.

Zeki, alaycı ve siyah beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar da edinecek. Zeki olduğu kadar meraklı da Wednesday arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyulacak.

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