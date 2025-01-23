WEDNESDAY 2. SEZON YAYIN GÜNÜ | Netflix’den sürpriz açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizisi Wednesday, ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çekerek büyük bir başarı elde etti. Şimdi ise izleyiciler, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki yepyeni maceralarını izlemek için sabırsızlanıyor. İkinci sezonun çekimlerinin tamamlandığı konuşulurken, gözler dizinin yeni sezonunun yayın tarihine çevrilmiş durumda. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman ekranlara gelecek? İşte merakla beklenen bu sorunun cevabı!