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WEDNESDAY 2. SEZON YAYIN GÜNÜ | Netflix'den sürpriz açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
09:56
Netflix'in büyük ilgi gören yapımı Wednesday, ilk sezonuyla izleyicilerden tam not alarak geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Yayınlandığı ilk haftada dünya genelinde milyonlarca saat izlenen dizi, kısa sürede popüler yapımlar arasında yerini aldı. Şimdi ise Wednesday Addams'ın yeni maceralarını merakla bekleyen izleyiciler, 2. sezonun yayın tarihini sabırsızlıkla öğrenmek istiyor. Konu ile ilgili Netflix cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Peki, Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?