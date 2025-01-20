Wednesday 2. sezon duyurusu | Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Wednesday, 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Sevilen yapımın konusu, oyuncuları, ilgi çekici kostümleri ve çekim yerleriyle Netflix'in en çok izlenen yapımları arasına adını yazdırmayı başarmıştı. Jenna Ortega'nın başrolünde olduğu Wednesday için 2. sezon ne zaman yayımlanacak sorusu yanıt arıyor. İşte, Wednesday 2. sezon duyurusu!