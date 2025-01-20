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Giriş Tarihi: 20.01.2025 14:19 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 14:19

Wednesday 2. sezon duyurusu | Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Wednesday 2. sezon duyurusu için gözler Netflix'e çevrildi. İlk sezonuyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan yapım için Netflix resmi youtube hesabı üzerinden "Wednesday Addams'ın maceraları 2. sezonda da devam edecek." açıklaması yapıldı. Peki, Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar..

Wednesday 2. sezon duyurusu | Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Wednesday, 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Sevilen yapımın konusu, oyuncuları, ilgi çekici kostümleri ve çekim yerleriyle Netflix'in en çok izlenen yapımları arasına adını yazdırmayı başarmıştı. Jenna Ortega'nın başrolünde olduğu Wednesday için 2. sezon ne zaman yayımlanacak sorusu yanıt arıyor. İşte, Wednesday 2. sezon duyurusu!

Wednesday 2. sezon duyurusu | Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

WEDNESDAY 2. SEZON DUYURUSU

Netflix'in sevilen dizisi Wednesday'in merakla beklenen 2. sezonunun yayın tarihi gündemde.

İlk sezonuyla büyük ilgi gören dizi, 2025 yılına damgasını vuracak gibi görünüyor. Yeni sezonda yer alacak isimler de büyük bir merak konusu oldu.

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Wednesday 2. sezon duyurusu | Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Wednesday, 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve Netflix'in en çok izlenen İngilizce dizileri arasında yerini almıştı. Mayıs ayında çekimlerine başlanan yeni sezon çekimleri 2024 yılında tamamlanmıştı.

Wednesday 2. sezon duyurusu | Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

WEDNESDAY YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 2. sezonunun tam yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yapılan paylaşımlara göre Wednesday 2. sezonunun 2025 yazında izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Wednesday 2. sezon duyurusu | Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yeni sezonda, Jenna Ortega'nın başrolünde olduğu Wednesday Addams karakterinin yanı sıra Lady Gaga, Noah Taylor, Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Joanna Lumley, Frances O'Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Christopher Lloyd ve Thandwie Newton gibi ünlü isimlerin yer alması bekleniyor.

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