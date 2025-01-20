Haberler
Yaşam
Wednesday 2. sezon duyurusu | Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
14:19
Wednesday 2. sezon duyurusu | Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Wednesday 2. sezon duyurusu için gözler Netflix'e çevrildi. İlk sezonuyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan yapım için Netflix resmi youtube hesabı üzerinden "Wednesday Addams'ın maceraları 2. sezonda da devam edecek." açıklaması yapıldı. Peki, Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar..