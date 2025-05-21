Haberler
Yaşam
WEDNESDAY 2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM! Diziden yeni ön gösterim geldi! Wednesday 2. Sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
22:09
WEDNESDAY 2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM! Diziden yeni ön gösterim geldi! Wednesday 2. Sezon ne zaman?
Wednesday'in 2. sezonunda sizleri daha fazla dert, daha fazla gizem ve çok daha fazla Addams Ailesi bekliyor. Heyecanla beklenen 2. sezonun yayın tarihinin netleşmesinin ardından, şimdi ise yeni bir ön gösterim yayınlandı İlk sezonuyla beğenileri toplayan Netflix yapımı dizi için, 2. sezonda heyecan dorukta. Peki, Wednesday 2. Sezon ne zaman, neler olacak? İşte, detaylar...