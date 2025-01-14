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WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler olacak?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
11:08
WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler olacak?
Netflix'in popüler yapımı Wednesday için geri sayım başladı. İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken yapım sadece konusuyla değil, aynı zamanda oyunculukları, çekim yerleri, kostümleri, müzikleri ve danslarıyla da çok konuşulmuştu. Dizinin bir sahnesinde yer alan dans ve müzik sosyal medyada trend haline gelmişti. İlk sezonuyla seyircilerin dikkatini çeken yapım için 2. sezon tarih araştırması sürüyor. Peki, Wednesday yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler olacak? İşte, detaylar...