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Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:08

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler olacak?

Netflix'in popüler yapımı Wednesday için geri sayım başladı. İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken yapım sadece konusuyla değil, aynı zamanda oyunculukları, çekim yerleri, kostümleri, müzikleri ve danslarıyla da çok konuşulmuştu. Dizinin bir sahnesinde yer alan dans ve müzik sosyal medyada trend haline gelmişti. İlk sezonuyla seyircilerin dikkatini çeken yapım için 2. sezon tarih araştırması sürüyor. Peki, Wednesday yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler olacak? İşte, detaylar...

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler olacak?

Netflix duyurdu! Wednesday yeni sezonu için heyecan dorukta. İlk sezonuyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan yapımda, 2. sezon merak konusu oldu. Nevermore Akademisinde başına gelen maceraları anlatan yapımda, Wednesday gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyulacak. Peki, Wednesday yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler olacak?

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler olacak?

WEDNESDAY KONUSU

Dizide Wednesday Addams'ın, Nevermore Akademisinde başına gelen maceralar anlatılıyor.

Zeki, alaycı ve siyah beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar da edinecek. Zeki olduğu kadar meraklı da olan Wednesday gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyulacak.

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WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler olacak?

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ!

Dizinin ilk sezonu, yayınlandığı ilk haftada dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde etti ve platformun en popüler yapımlarından biri oldu. Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Addams karakteri, kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler olacak?

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI!

İzleyicileri gotik atmosferi, kara mizahı ve büyüleyici karakterleriyle ekrana kilitleyen Wednesday başarılı geçen ilk sezonun ardından ikinci sezonu ile dönüş yapmaya hazırlanıyor. Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu.

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler olacak?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu. Dizi 2025 yılında 2. sezonu ile geri dönüyor. Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi.

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