WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix duyurdu: Wednesday yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler olacak?

WEDNESDAY KONUSU

Dizide Wednesday Addams'ın, Nevermore Akademisinde başına gelen maceralar anlatılıyor.

Zeki, alaycı ve siyah beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar da edinecek. Zeki olduğu kadar meraklı da olan Wednesday gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyulacak.