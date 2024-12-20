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WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix'den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
22:33
WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix'den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte?
Netflix'te yayınlandığı ilk sezonuyla büyük bir izlenme başarısı elde eden ve dünya çapında büyük bir yankı uyandıran Wednesday dizisinin ikinci sezonuyla ilgili merakla beklenen açıklama yapıldı. İlk sezonda, zeki ve alaycı kişiliğiyle dikkat çeken Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki serüvenleri ve çözmeye çalıştığı gizemli cinayetler, izleyicileri ekrana kilitlemişti. Addams Ailesi'nin modern bir versiyonunu sunan bu dizi, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanarak büyük bir fenomene dönüştü. Peki, Wednesday'nin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?