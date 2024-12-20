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Haberler Yaşam WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix'den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 22:33 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 22:33

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix'den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte?

Netflix'te yayınlandığı ilk sezonuyla büyük bir izlenme başarısı elde eden ve dünya çapında büyük bir yankı uyandıran Wednesday dizisinin ikinci sezonuyla ilgili merakla beklenen açıklama yapıldı. İlk sezonda, zeki ve alaycı kişiliğiyle dikkat çeken Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki serüvenleri ve çözmeye çalıştığı gizemli cinayetler, izleyicileri ekrana kilitlemişti. Addams Ailesi'nin modern bir versiyonunu sunan bu dizi, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanarak büyük bir fenomene dönüştü. Peki, Wednesday'nin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte?

Wednesday 2. sezonu ile ilgili Netflix'ten açıklama geldi. Yönetmen koltuğunda Tim Burton'ın oturduğu Wednesday dizisi ilk sezonu ile büyük ilgi görmüştü. Tim Burton imzalı fantastik dizinin senaryosu Alfred Gough ve Miles Millar tarafından kaleme alındı. İlk sezonda, Jenna Ortega'nın unutulmaz performansıyla hayat verdiği Wednesday Addams, Nevermore Akademisi'ndeki gizemli ve heyecan dolu maceralarıyla büyük ilgi topladı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, dizinin ikinci sezonu hakkında tüm merak edilenler…

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte?

Yönetmen koltuğunda Tim Burton'ın oturduğu Wednesday dizisi ilk sezonu ile Netflix'te yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü. Tim Burton imzalı fantastik dizinin senaryosu Alfred Gough ve Miles Millar tarafından kaleme alındı.

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WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte?

WEDNESDAY KONUSU

Dizide Wednesday Addams'ın, Nevermore Akademisinde başına gelen maceralar anlatılıyor.

Zeki, alaycı ve siyah beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar da edinecek. Zeki olduğu kadar meraklı da Wednesday arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyulacak.

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu. Dizi 2025 yılında 2. sezonu ile geri dönüyor. Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi.

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte?

WEDNESDAY 2. SEZON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Jenna Ortega (Wednesday Addams)

Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams)

Luis Guzmán (Gomez Addams)

Isaac Ordonez (Pugsley Addams)

Fred Armisen (Fester)

Gwendoline Christie (Larissa Weems)

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