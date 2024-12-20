WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte?

Wednesday 2. sezonu ile ilgili Netflix'ten açıklama geldi. Yönetmen koltuğunda Tim Burton'ın oturduğu Wednesday dizisi ilk sezonu ile büyük ilgi görmüştü. Tim Burton imzalı fantastik dizinin senaryosu Alfred Gough ve Miles Millar tarafından kaleme alındı. İlk sezonda, Jenna Ortega'nın unutulmaz performansıyla hayat verdiği Wednesday Addams, Nevermore Akademisi'ndeki gizemli ve heyecan dolu maceralarıyla büyük ilgi topladı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, dizinin ikinci sezonu hakkında tüm merak edilenler…