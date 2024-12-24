WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix merakla beklenen Wednesday dizisinin 2. sezonu hakkında açıklamada bulundu. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve izlenme rekorları kıran dizinin yönetmen koltuğunda ünlü isim Tim Burton oturuyor. Alfred Gough ve Miles Millar'ın kaleme aldığı senaryosuyla dikkat çeken bu fantastik yapım, özellikle Jenna Ortega'nın Wednesday Addams karakterine hayat verdiği unutulmaz performansıyla izleyicileri etkiledi. İlk sezonda Nevermore Akademisi'nde yaşanan gizemli olaylar ve heyecan dolu serüvenler, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?