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Haberler Yaşam WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix'den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:47

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix'den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yayımlanan ve Netflix'te ilk sezonuyla büyük bir başarı yakalayan Wednesday dizisinin ikinci sezonu hakkında beklenen açıklama nihayet yapıldı. İlk sezonda, zeki ve keskin mizahıyla öne çıkan Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki maceraları ve çözmeye çalıştığı esrarengiz cinayetler, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi ve dünya genelinde geniş bir yankı uyandırdı. Addams Ailesi'ni modern bir yaklaşımla yeniden yorumlayan dizi, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi elde etti. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix merakla beklenen Wednesday dizisinin 2. sezonu hakkında açıklamada bulundu. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve izlenme rekorları kıran dizinin yönetmen koltuğunda ünlü isim Tim Burton oturuyor. Alfred Gough ve Miles Millar'ın kaleme aldığı senaryosuyla dikkat çeken bu fantastik yapım, özellikle Jenna Ortega'nın Wednesday Addams karakterine hayat verdiği unutulmaz performansıyla izleyicileri etkiledi. İlk sezonda Nevermore Akademisi'nde yaşanan gizemli olaylar ve heyecan dolu serüvenler, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

İLK SEZONU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ!

Yönetmen koltuğunda Tim Burton'ın oturduğu Wednesday dizisi ilk sezonu ile Netflix'te yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü. Tim Burton imzalı fantastik dizinin senaryosu Alfred Gough ve Miles Millar tarafından kaleme alındı.

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WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY KONUSU

Dizide Wednesday Addams'ın, Nevermore Akademisinde başına gelen maceralar anlatılıyor.

Zeki, alaycı ve siyah beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar da edinecek. Zeki olduğu kadar meraklı da Wednesday arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyulacak.

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu. Dizi 2025 yılında 2. sezonu ile geri dönüyor. Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi.

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Jenna Ortega (Wednesday Addams)

Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams)

Luis Guzmán (Gomez Addams)

Isaac Ordonez (Pugsley Addams)

Fred Armisen (Fester)

Gwendoline Christie (Larissa Weems)

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