Haberler
Yaşam
WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix'den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
14:47
WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix'den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yayımlanan ve Netflix'te ilk sezonuyla büyük bir başarı yakalayan Wednesday dizisinin ikinci sezonu hakkında beklenen açıklama nihayet yapıldı. İlk sezonda, zeki ve keskin mizahıyla öne çıkan Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki maceraları ve çözmeye çalıştığı esrarengiz cinayetler, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi ve dünya genelinde geniş bir yankı uyandırdı. Addams Ailesi'ni modern bir yaklaşımla yeniden yorumlayan dizi, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi elde etti. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?