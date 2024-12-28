WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix, Wednesday'in ilk sezonunun büyük başarı elde etmesinin ardından ikinci sezonu resmen onayladı. Büyük ses getiren Wednesday'in 2. sezon çekimleri tamamlandı. Nevermore Akademisi'ndeki gizemli olaylar ve heyecan dolu maceralarla izleyenleri ekrana kilitleyen dizinin senaryosu Alfred Gough ve Miles Millar'ın kaleminden çıktı. Hayranlarını ikinci sezon için sabırsızlandıran yapım daha fazla gerilim, kara mizah ve ilginç karakterlerle dönüyor. Peki; Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...