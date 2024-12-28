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WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix'den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
16:44
WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix'den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in sevilen dizisi Wednesday'in ilk sezonu, yayınlandığı ilk haftada dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde etti ve platformun en popüler yapımlarından biri oldu. Jenna Ortega'nın canlandırdığı zeki ve alaycı kişiliğiyle dikkat çeken Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki gizem dolu serüvenleri ve karanlık olaylarla mücadelesi ilk sezonunun büyük başarı elde etmesini sağladı. Gotik atmosferi, kara mizahı ve büyüleyici karakterleriyle dikkat çeken dizi ikinci sezonda da izleyicileri ekrana kilitleyecek. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?