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Giriş Tarihi: 28.12.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 16:44

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix'den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in sevilen dizisi Wednesday'in ilk sezonu, yayınlandığı ilk haftada dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde etti ve platformun en popüler yapımlarından biri oldu. Jenna Ortega'nın canlandırdığı zeki ve alaycı kişiliğiyle dikkat çeken Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki gizem dolu serüvenleri ve karanlık olaylarla mücadelesi ilk sezonunun büyük başarı elde etmesini sağladı. Gotik atmosferi, kara mizahı ve büyüleyici karakterleriyle dikkat çeken dizi ikinci sezonda da izleyicileri ekrana kilitleyecek. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix, Wednesday'in ilk sezonunun büyük başarı elde etmesinin ardından ikinci sezonu resmen onayladı. Büyük ses getiren Wednesday'in 2. sezon çekimleri tamamlandı. Nevermore Akademisi'ndeki gizemli olaylar ve heyecan dolu maceralarla izleyenleri ekrana kilitleyen dizinin senaryosu Alfred Gough ve Miles Millar'ın kaleminden çıktı. Hayranlarını ikinci sezon için sabırsızlandıran yapım daha fazla gerilim, kara mizah ve ilginç karakterlerle dönüyor. Peki; Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

YENİ SEZON ONAYI ÇOKTAN GELDİ

Netflix'in sevilen dizisi Wednesday, izleyicileri Gotik atmosferi, kara mizahı ve büyüleyici karakterleriyle ekrana kilitlemişti. Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Addams karakteri, kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Netflix, Wednesday'in ilk sezonunun büyük başarı elde etmesinin ardından ikinci sezonu resmen onayladı.

Dizinin ilk sezonu, yayınlandığı ilk haftada dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde etti ve platformun en popüler yapımlarından biri oldu.

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WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY KONUSU

Dizide Wednesday Addams'ın, Nevermore Akademisinde başına gelen maceralar anlatılıyor.

Zeki, alaycı ve siyah beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar da edinecek. Zeki olduğu kadar meraklı da Wednesday arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyulacak.

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu. Dizi 2025 yılında 2. sezonu ile geri dönüyor. Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi.

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Jenna Ortega (Wednesday Addams)

Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams)

Luis Guzmán (Gomez Addams)

Isaac Ordonez (Pugsley Addams)

Fred Armisen (Fester)

Gwendoline Christie (Larissa Weems)

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