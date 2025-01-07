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WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix'den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
11:45
WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix'den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in büyük beğeni toplayan dizisi Wednesday, ilk sezonuyla izleyicilerden tam not almayı başardı. Yayınlandığı ilk hafta boyunca dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde eden dizi, kısa sürede popülerlik kazandı. Şimdi ise, Wednesday Addams'ın yeni maceralarına dair heyecan giderek artıyor. Peki, Wednesday 2. sezonu ne zaman izleyicilerle buluşacak? İşte Netflix'in konuya ilişkin yaptığı son açıklama!