Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix'den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:45

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix'den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in büyük beğeni toplayan dizisi Wednesday, ilk sezonuyla izleyicilerden tam not almayı başardı. Yayınlandığı ilk hafta boyunca dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde eden dizi, kısa sürede popülerlik kazandı. Şimdi ise, Wednesday Addams'ın yeni maceralarına dair heyecan giderek artıyor. Peki, Wednesday 2. sezonu ne zaman izleyicilerle buluşacak? İşte Netflix'in konuya ilişkin yaptığı son açıklama!

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Wednesday, ilk sezonuyla büyük bir başarıya imza attı ve şimdi izleyicileri yeni maceralarıyla yeniden ekranlara davet etmeye hazırlanıyor. İkinci sezonun çekimleri tamamlanırken, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki yeni serüvenleri heyecanla bekleniyor. Peki, Wednesday 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte bu sorunun yanıtı.

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI!

İzleyicileri gotik atmosferi, kara mizahı ve büyüleyici karakterleriyle ekrana kilitleyen Wednesday başarılı geçen ilk sezonun ardından ikinci sezonu ile dönüş yapmaya hazırlanıyor. Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu.

Dizinin ilk sezonu, yayınlandığı ilk haftada dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde etti ve platformun en popüler yapımlarından biri oldu. Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Addams karakteri, kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY KONUSU

Dizide Wednesday Addams'ın, Nevermore Akademisinde başına gelen maceralar anlatılıyor.

Zeki, alaycı ve siyah beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar da edinecek. Zeki olduğu kadar meraklı da Wednesday arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyulacak.

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu. Dizi 2025 yılında 2. sezonu ile geri dönüyor. Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi.

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ | Netflix’den müjdeli haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Jenna Ortega (Wednesday Addams)

Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams)

Luis Guzmán (Gomez Addams)

Isaac Ordonez (Pugsley Addams)

Fred Armisen (Fester)

Gwendoline Christie (Larissa Weems)

SON DAKİKA