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Giriş Tarihi: 11.01.2025 12:37 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 12:37

WEDNESDAY YENİ SEZON GELİYOR | Netflix'den açıklama! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Wednesday, ilk sezonuyla yakaladığı başarının ardından ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Jenna Ortega'nın Wednesday Addams'a hayat verdiği yapım hem hikayesiyle hem de karanlık atmosferiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Nevermore Akademisi'ndeki karanlık sırlar dizinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki; Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY YENİ SEZON GELİYOR | Netflix’den açıklama! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix, ilk sezonun elde ettiği büyük başarıdan sonra Wednesday'in ikinci sezonunu onayladı. Dizinin yapımcıları, 2. sezonun tamamlandığını ve kısa süre içinde yayınlanacağını duyurdu. Gotik atmosferiyle fark yaratan gençlik dizisinin hayranları Wednesday 2. sezon tarihi ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; Wednesday yeni sezon ne zaman?

WEDNESDAY YENİ SEZON GELİYOR | Netflix’den açıklama! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI!

İzleyicileri gotik atmosferi, kara mizahı ve büyüleyici karakterleriyle ekrana kilitleyen Wednesday başarılı geçen ilk sezonun ardından ikinci sezonu ile dönüş yapmaya hazırlanıyor. Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu.

Dizinin ilk sezonu, yayınlandığı ilk haftada dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde etti ve platformun en popüler yapımlarından biri oldu. Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Addams karakteri, kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.

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WEDNESDAY YENİ SEZON GELİYOR | Netflix’den açıklama! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY KONUSU

Dizide Wednesday Addams'ın, Nevermore Akademisinde başına gelen maceralar anlatılıyor.

Zeki, alaycı ve siyah beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar da edinecek. Zeki olduğu kadar meraklı da Wednesday arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyulacak.

WEDNESDAY YENİ SEZON GELİYOR | Netflix’den açıklama! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu. Dizi 2025 yılında 2. sezonu ile geri dönüyor.

Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi.

WEDNESDAY YENİ SEZON GELİYOR | Netflix’den açıklama! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Jenna Ortega (Wednesday Addams)

Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams)

Luis Guzmán (Gomez Addams)

Isaac Ordonez (Pugsley Addams)

Fred Armisen (Fester)

Gwendoline Christie (Larissa Weems)

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