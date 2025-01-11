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WEDNESDAY YENİ SEZON GELİYOR | Netflix'den açıklama! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
12:37
WEDNESDAY YENİ SEZON GELİYOR | Netflix'den açıklama! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Wednesday, ilk sezonuyla yakaladığı başarının ardından ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Jenna Ortega'nın Wednesday Addams'a hayat verdiği yapım hem hikayesiyle hem de karanlık atmosferiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Nevermore Akademisi'ndeki karanlık sırlar dizinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki; Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?