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Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:32

WEDNESDAY 2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM! Netflix'den müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Wednesday, ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Wednesday Addams'ın karanlık ve sıra dışı maceralarını konu alan dizinin 2. sezonu için beklentiler her geçen gün artıyor. Hayranlar, yeni sezonda neler olacağını merakla beklerken Netflix'ten gelen açıklamalar heyecanı daha da artırdı. Peki, Wednesday 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte, Netflix'in 2. sezon hakkında paylaştığı son bilgiler!

WEDNESDAY 2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM! Netflix’den müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in sevilen dizisi Wednesday, ilk sezonuyla büyük bir başarı yakalayarak izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Şimdi ise dizinin sevenleri, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki yeni ve gizemli maceralarını dört gözle bekliyor. İkinci sezonun çekimlerinin tamamlandığı belirtilirken, yayın tarihiyle ilgili detaylar izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Wednesday 2. sezonu ne zaman izleyicilerle buluşacak? İşte, merakla beklenen Wednesday yeni sezon yayın tarihi hakkında son gelişmeler...

WEDNESDAY 2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM! Netflix’den müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI!

İzleyicileri gotik atmosferi, kara mizahı ve büyüleyici karakterleriyle ekrana kilitleyen Wednesday başarılı geçen ilk sezonun ardından ikinci sezonu ile dönüş yapmaya hazırlanıyor. Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu.

Dizinin ilk sezonu, yayınlandığı ilk haftada dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde etti ve platformun en popüler yapımlarından biri oldu. Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Addams karakteri, kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.

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WEDNESDAY 2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM! Netflix’den müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY KONUSU

Dizide Wednesday Addams'ın, Nevermore Akademisinde başına gelen maceralar anlatılıyor.

Zeki, alaycı ve siyah beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar da edinecek. Zeki olduğu kadar meraklı da Wednesday arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyulacak.

WEDNESDAY 2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM! Netflix’den müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu. Dizi 2025 yılında 2. sezonu ile geri dönüyor. Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi.

WEDNESDAY 2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM! Netflix’den müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Jenna Ortega (Wednesday Addams)

Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams)

Luis Guzmán (Gomez Addams)

Isaac Ordonez (Pugsley Addams)

Fred Armisen (Fester)

Gwendoline Christie (Larissa Weems)

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