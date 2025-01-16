WEDNESDAY 2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM! Netflix’den müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in sevilen dizisi Wednesday, ilk sezonuyla büyük bir başarı yakalayarak izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Şimdi ise dizinin sevenleri, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki yeni ve gizemli maceralarını dört gözle bekliyor. İkinci sezonun çekimlerinin tamamlandığı belirtilirken, yayın tarihiyle ilgili detaylar izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Wednesday 2. sezonu ne zaman izleyicilerle buluşacak? İşte, merakla beklenen Wednesday yeni sezon yayın tarihi hakkında son gelişmeler...