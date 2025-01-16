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WEDNESDAY 2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM! Netflix'den müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
11:32
WEDNESDAY 2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM! Netflix'den müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Wednesday, ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Wednesday Addams'ın karanlık ve sıra dışı maceralarını konu alan dizinin 2. sezonu için beklentiler her geçen gün artıyor. Hayranlar, yeni sezonda neler olacağını merakla beklerken Netflix'ten gelen açıklamalar heyecanı daha da artırdı. Peki, Wednesday 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte, Netflix'in 2. sezon hakkında paylaştığı son bilgiler!