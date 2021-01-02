HaberlerGaleriWhatsApp artık bu telefonlarda çalışmıyor! Listeden telefonunuzun olup olmadığı kontrol edin!
WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmıyor! Listeden telefonunuzun olup olmadığı kontrol edin!
WhatsApp hangi telefonlarda çalışmıyor? WhatsApp'ın desteklenmediği telefonlar nedir? Hangi tarihten itibaren WhatsApp desteği kesildi? Yeni özellikleriyle isminden sıklıkla bahsettiren WhatsApp, bu sefer desteğini kestiği telefonlarla gündeme geldi. Şirket kısa süre önce SSS (Sıkça Sorulan Sorular) sayfasında güncelleme yapmış ve bazı telefon modellerinde çalışmayacağı açıklanmıştı. Kullanıcılar WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonları merak ediyor. Kendi telefonlarının bu modeller arasında olup olmadığını araştırıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 02.01.2021
11:16
Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
11:20
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