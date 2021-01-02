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artık bu telefonlarda çalışmıyor! Listeden telefonunuzun olup olmadığı kontrol edin!

hangi telefonlarda çalışmıyor? WhatsApp'ın desteklenmediği telefonlar nedir? Hangi tarihten itibaren WhatsApp desteği kesildi? Yeni özellikleriyle isminden sıklıkla bahsettiren WhatsApp, bu sefer desteğini kestiği telefonlarla gündeme geldi. Şirket kısa süre önce SSS (Sıkça Sorulan Sorular) sayfasında güncelleme yapmış ve bazı telefon modellerinde çalışmayacağı açıklanmıştı. Kullanıcılar WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonları merak ediyor. Kendi telefonlarının bu modeller arasında olup olmadığını araştırıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 11:20
WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmıyor! Listeden telefonunuzun olup olmadığı kontrol edin!

Instagram'la birlikte Facebook bünyesinde yer alan 'ta kısa süre önce önemli bir gelişme yaşandı. WhatsApp, bir süre önce SSS sayfasında belirli telefonlar çalışmayacağını duyurdu. WhatsApp, 1 Ocak 2021 tarihiyle birlikte eski OS sürümlerine sahip telefonlara desteğini bırakıyor.

WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmıyor! Listeden telefonunuzun olup olmadığı kontrol edin!

SSS sayfasındaki açıklamaya göre , Android 4.0.3, iOS 9 ve daha yeni sürümlere sahip Android telefonlar ve iPhone'larda çalışıyor. Eğer telefonunuzda Android 4.0.3 veya iOS 9'dan daha aşağıda bir sürüm yüklüyse, WhatsApp çalışmayacak.

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WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmıyor! Listeden telefonunuzun olup olmadığı kontrol edin!

Bu durum Android tarafında HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr, Samsung Galaxy S2 gibi telefonlarda artık desteği olmayacak anlamına geliyor.

WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmıyor! Listeden telefonunuzun olup olmadığı kontrol edin!

iPhone modellerine bakacak olursak, iPhone 4 ve daha eski iPhone modellerinde çalışmayacak. iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 ve 6S modellerinde WhatsApp kullanmak içinse işletim sistemlerinin en aşağı iOS 9 olması gerekiyor.

WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmıyor! Listeden telefonunuzun olup olmadığı kontrol edin!

Bunun dışında , JioPhone ve JioPhone 2 dahil olmak üzere KaiOS 2.5.1 işletim sistemi ve daha üstü sürümlere sahip telefonlarda da çalışmaya devam edecek.

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