WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmıyor! Listeden telefonunuzun olup olmadığı kontrol edin!

SSS sayfasındaki açıklamaya göre WhatsApp, Android 4.0.3, iOS 9 ve daha yeni sürümlere sahip Android telefonlar ve iPhone'larda çalışıyor. Eğer telefonunuzda Android 4.0.3 veya iOS 9'dan daha aşağıda bir sürüm yüklüyse, WhatsApp çalışmayacak.