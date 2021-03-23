Whatsapp Durum Sözleri 2021 - Kısa, Ağır, Dini, Komik ve Aşk İle İlgili Whatsapp Durum Sözleri

Whatsapp, günümüzün en yaygın anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Mesajlaşmanın yanı sıra sesli konuşma ve görüntülü görüşme imkânı da sunar. Çok yönlü iletişim seçeneği sayesinde hayatın her anında yanımızdadır. Whatsapp kullanıcıları sevdikleri ile günlük iletişimi kolaylıkla sağlayabilmektedir. Whatsapp durum sözleri de kullanıcılar tarafından en çok önem verilen noktalardan birisidir. 2021 Whatsapp durum sözleri seçeneklerini araştırarak durumuna güzel bir söz koymak isteyenler doğru yerdeler. Kısa, uzun, ağır, dini, aşk, komik ve en güzel Whatsapp durum sözleri bu başlık altında yer alıyor.

WHATSAPP DURUM SÖZLERİ 2021

Whatsapp kullanıcıları tarafından en çok sevilen ve sık kullanılan köşelerden birisidir. Whatsapp durum alanına müsait, meşgul, telefonda, toplantıda gibi ibareler ekleyerek anlık durumunuz ile ilgili bilgiler verebilirsiniz. Bu seçeneklerin yanı sıra Whatsapp durumu için daha farklı sözler yazan kullanıcılar da bulunmaktadır. Whatsapp durum sözleri kısa, uzun, aşk, komik, ağır ve dini seçenekler bunların başında yer alır.

Whatsapp duruma söz eklemek ise oldukça basittir. Whatsapp açılış penceresinin en sağ kısmında bulunan ayarlar sekmesine giderek adınızın yazdığı alana tıklayın. Bu pencereden dilediğiniz sözü durumunuza ekleyebilirsiniz.