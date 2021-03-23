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Haberler Yaşam Whatsapp Durum Sözleri 2021 - Kısa, Ağır, Dini, Komik ve Aşk İle İlgili Whatsapp Durum Sözleri

Durum Sözleri 2021 - Kısa, Ağır, Dini, Komik ve Aşk İle İlgili

ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması , günlük yaşantımızda vaktimizi en çok geçirdiğimiz platformlardan birisidir. Hem mesajlaşma hem sesli konuşma hem de görüntülü konuşma fırsatı sunması nedeniyle iletişimi daha kolay hale getirmiştir. de kullanıcıların en önem verdiği noktalardan birisidir. Whatsapp durum sözleri seçeneklerine göz atarak durumuna en güzel sözlerden birisini koymak isteyenler doğru yerdeler. Kısa, uzun, dini, aşk ve daha birçok Whatsapp durum sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, 2021 kısa, uzun, komik, aşk, dini konulu Whatsapp durum sözleri!

Giriş Tarihi: 23.03.2021 20:46 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 20:46
Whatsapp Durum Sözleri 2021 - Kısa, Ağır, Dini, Komik ve Aşk İle İlgili Whatsapp Durum Sözleri

, günümüzün en yaygın anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Mesajlaşmanın yanı sıra sesli konuşma ve görüntülü görüşme imkânı da sunar. Çok yönlü iletişim seçeneği sayesinde hayatın her anında yanımızdadır. Whatsapp kullanıcıları sevdikleri ile günlük iletişimi kolaylıkla sağlayabilmektedir. de kullanıcılar tarafından en çok önem verilen noktalardan birisidir. 2021 Whatsapp durum sözleri seçeneklerini araştırarak durumuna güzel bir söz koymak isteyenler doğru yerdeler. Kısa, uzun, ağır, dini, aşk, komik ve en güzel Whatsapp durum sözleri bu başlık altında yer alıyor.

WHATSAPP DURUM SÖZLERİ 2021

Whatsapp kullanıcıları tarafından en çok sevilen ve sık kullanılan köşelerden birisidir. Whatsapp durum alanına müsait, meşgul, telefonda, toplantıda gibi ibareler ekleyerek anlık durumunuz ile ilgili bilgiler verebilirsiniz. Bu seçeneklerin yanı sıra Whatsapp durumu için daha farklı sözler yazan kullanıcılar da bulunmaktadır. , uzun, aşk, komik, ağır ve dini seçenekler bunların başında yer alır.

Whatsapp duruma söz eklemek ise oldukça basittir. Whatsapp açılış penceresinin en sağ kısmında bulunan ayarlar sekmesine giderek adınızın yazdığı alana tıklayın. Bu pencereden dilediğiniz sözü durumunuza ekleyebilirsiniz.

Whatsapp Durum Sözleri 2021 - Kısa, Ağır, Dini, Komik ve Aşk İle İlgili Whatsapp Durum Sözleri

WHATSAPP DURUM SÖZLERİ KISA

durum sözleri arasında en çok tercih edilen kısa seçeneklerdir. Kısa ve öz seçenekleri durumuna koymak isteyenler birçok söze aşağıdan ulaşabilecek.

WHATSAPP DURUM SÖZLERİ AĞIR

Duruma ekleyebileceğiniz en ağır ve en güzel sözler de bu başlık altında yer alıyor.

WHATSAPP DURUM SÖZLERİ DİNİ

Whatsapp durumu için dini bir söz kullanmayı tercih eden birçok kullanıcı bulunmaktadır. Whatsapp için dini sözler de haberimizde yer alıyor.

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Whatsapp Durum Sözleri 2021 - Kısa, Ağır, Dini, Komik ve Aşk İle İlgili Whatsapp Durum Sözleri

O okumadığı için yazmıyorum.

Ben PTT değilim çok fazla yazmayın…

Yaz bana mavi olalım.

Blocklasan da beni tipim değil tikim solar…

Biz hep tek'tik'.

Her şey senin senin için…

Whatsapp Durum Sözleri 2021 - Kısa, Ağır, Dini, Komik ve Aşk İle İlgili Whatsapp Durum Sözleri

Tek kişilik miydi bu şehir, sen gidince bomboş kaldı…

Çok sevdim çok kaybettim.

Hadi takas edelim bir şeylerimizi… Mesela gülüşünden ver ömrümden al…

Yalnızlık mı? Kralı bende.

Whatsapp Durum Sözleri 2021 - Kısa, Ağır, Dini, Komik ve Aşk İle İlgili Whatsapp Durum Sözleri

Yalnızlığım; hayatımın tek sırdaşı…

"Gitmek" sadece bir eylemdir. "Unutmak" ise kocaman bir devrim…

En iyi ilaç ellerindi.

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