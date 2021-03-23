Whatsapp Durum Sözleri 2021 - Kısa, Ağır, Dini, Komik ve Aşk İle İlgili Whatsapp Durum Sözleri

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, günlük yaşantımızda vaktimizi en çok geçirdiğimiz platformlardan birisidir. Hem mesajlaşma hem sesli konuşma hem de görüntülü konuşma fırsatı sunması nedeniyle iletişimi daha kolay hale getirmiştir. Whatsapp durum sözleri de kullanıcıların en önem verdiği noktalardan birisidir. Whatsapp durum sözleri seçeneklerine göz atarak durumuna en güzel sözlerden birisini koymak isteyenler doğru yerdeler. Kısa, uzun, dini, aşk ve daha birçok Whatsapp durum sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, 2021 kısa, uzun, komik, aşk, dini konulu Whatsapp durum sözleri!