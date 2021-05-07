Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen WhatsApp gizlilik sözleşmesi tekrar gündeme geldi. Gizlilik sözleşmesini zorunlu tutan uygulama için milyonlarca kullanıcı büyük tepki göstermiş ve sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini açıklamışlardı. Bu kapsamda; bu uygulamaya benzer farklı alternatif uygulamalar kullanılmaya başlanmıştı. Tepkilerin büyümesi üzerine WhatsApp gizlilik sözleşmesinin geçerli tarihini Mayıs ayına ertelemişti. Bu bağlamda; WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl kabul edilir, kabul edilmezse ne olur? WhatsApp sözleşmesi nedir, son gün ne zaman? İşte süreç bilgileri!