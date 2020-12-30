WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Mesajlaşırken bunu yapmayın! Kendinizi yakabilirsiniz

WhatsApp her geçen gün biraz daha değişiyor. Bu sene içinde uygulamaya birçok özellik eklendi. 2021'de farklı yenilikler kullanıcıların karşısına çıkacak. Kısa süre önce Facebook, Instagram ve Facebook Messenger'dan ortak mesajlaşma özelliğini getirdi. Yani Instagram'dan mesaj attığınız zaman karşı taraf Messenger'dan size cevap verebiliyor. Bu sisteme WhatsApp'ın da dahil edilmesi bekleniyor. 2021'de belki bunu görebiliriz. WhatsApp'tan atılan mesaj, Instagram DM veya Messenger'ın kutusuna düşecek. Şu anda WhatsApp test ediliyor.