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kullanıcıları aman dikkat! Mesajlaşırken bunu yapmayın! Kendinizi yakabilirsiniz

Son birkaç gündür 'ın çalışmayacağı telefonlar gündeme geliyor. Destek sayfasında yeni bir açıklama yapan şirket, WhatsApp'ın 4.0.3, 9 ve üstü sürümlere sahip cihazlarda çalışacağını belirtti. Diğer bir deyişle eğer telefonunuzda Android 4.0.3 veya iOS 9'dan eski bir sürüm varsa, artık WhatsApp çalışmayacak. Bu durum 2021 Ocak ayıyla birlikte devreye girecek. Diğer yandan 2021'de WhatsApp'a birçok özellik geleceği raporlandı. Şu anda bu özellikler test aşamasında ve kademeli olarak kullanıcılarla buluşacak. Popüler uygulamayla ilgili bu gelişmeler yaşanırken, WhatsApp'ın geçmiş dönemde yaptığı uyarıyı yineledi. Kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli noktayı yeniden açıkladı. Eğer kullanıcılar WhatsApp'ın bu kararına uymazsa, haklarında yasal işlem başlatılabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 14:20
WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Mesajlaşırken bunu yapmayın! Kendinizi yakabilirsiniz

her geçen gün biraz daha değişiyor. Bu sene içinde uygulamaya birçok özellik eklendi. 2021'de farklı yenilikler kullanıcıların karşısına çıkacak. Kısa süre önce Facebook, Instagram ve Facebook Messenger'dan ortak mesajlaşma özelliğini getirdi. Yani Instagram'dan mesaj attığınız zaman karşı taraf Messenger'dan size cevap verebiliyor. Bu sisteme WhatsApp'ın da dahil edilmesi bekleniyor. 2021'de belki bunu görebiliriz. WhatsApp'tan atılan mesaj, Instagram DM veya Messenger'ın kutusuna düşecek. Şu anda WhatsApp test ediliyor.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Mesajlaşırken bunu yapmayın! Kendinizi yakabilirsiniz

Bir yanda bunlar konuşulurken geçmiş dönemde aldığı bir kararı yineledi ve kullanıcıları tekrardan uyardı. WhatsApp kurallarını ihlal eden kullanıcıları dava edeceğini duyurdu.

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WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Mesajlaşırken bunu yapmayın! Kendinizi yakabilirsiniz

Yapılan açıklamada, otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumlar saptandığı zaman sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının yeniden altı çizildi.

WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Mesajlaşırken bunu yapmayın! Kendinizi yakabilirsiniz

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WhatsApp kullanıcıları aman dikkat! Mesajlaşırken bunu yapmayın! Kendinizi yakabilirsiniz

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