WhatsApp kullanıcıları dikkat! Çoğu kişi farkında değil, WhatsApp'ta mesaj atarken...

WHATSAPP KONUM PAYLAŞMA VE CANLI KONUM TAKİBİ
Mesajlaştığınız kişilerle "anlık konum takibi" paylaşımı yapabilirsiniz. Konum verileri, gerçek zamanlı olarak karşı tarafa iletilebilir. Aileniz ve sevdiklerinizin güvenliği söz konusu olduğunda oldukça kullanışlı bir özellik. Bunun için:
-Her zamanki gibi mesajlaşma ekranında yer alan "ataş" sembolüne dokunun,
-Konum sembolüne dokunarak konum paylaşma ekranına gelin,
-Burada yer alan "Mevcut konumu paylaş" satırına tıklayın,
-Açılan ekrandan hangi süreyle konum paylaşacağınızı seçin (15 dakika, 1 saat, 8 saat)
Not: Anlık konum paylaşımlarında süre sınırı bulunuyor. Karşı taraf, paylaşım yaptığınız andan itibaren belirlediğiniz süre boyunca sizi anlık olarak takip edebilir. Meraklanmayın, süre tamamlanmadan paylaşıma tıklayarak anlık takibi sonlandırabilirsiniz.