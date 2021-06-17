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Giriş Tarihi: 17.06.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 14:40

kullanıcıları dikkat! Çoğu kişi farkında değil, WhatsApp'ta mesaj atarken...

'ta normal veya sesli mesaj göndermek, görüntülü, sesli aramalar yapmak, medya dosyalarını paylaşmak dışında neler yapıyorsunuz? Mesela WhatsApp'ta mesaj yazarken yapacağınız birkaç tıklamayla farklı bir özelliği devreye sokabilirsiniz. İşte WhatsApp'ın az bilinen özellikleri...

WhatsApp kullanıcıları dikkat! Çoğu kişi farkında değil, WhatsApp'ta mesaj atarken...

Birçok kişi 'ı standart şekilde kullanıyor, fakat uygulamada kullanımı daha iyi hale getirecek bazı özellikler de mevcut. Çoğu kullanıcının bu özelliklerden haberi yok. WhatsApp'ta internet paketinizden tasarruf edebilir, yazı stilini değiştirebilir, sesli mesajları ahizeden dinleyebilir, grup kurmadan toplu mesaj atabilir, fotoğrafların çözünürlüklerini düşürmeden gönderebilirsiniz. Daha birçok işlevi de gerçekleştirebilirsiniz. İşte işinize oldukça yarayacak özellikler...

WhatsApp kullanıcıları dikkat! Çoğu kişi farkında değil, WhatsApp'ta mesaj atarken...

WHATSAPP VERİ TASARRUFU

Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin:

-Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne dokunun,
-Ayarlar'a dokunun,
-Veri ve depolama satırına dokunun,
-En altta yer alan "Düşük veri kullanımı" kutucuğunu işaretleyin.

Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.

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WhatsApp kullanıcıları dikkat! Çoğu kişi farkında değil, WhatsApp'ta mesaj atarken...

WHATSAPP KONUM PAYLAŞMA VE CANLI KONUM TAKİBİ

Mesajlaştığınız kişilerle "anlık konum takibi" paylaşımı yapabilirsiniz. Konum verileri, gerçek zamanlı olarak karşı tarafa iletilebilir. Aileniz ve sevdiklerinizin güvenliği söz konusu olduğunda oldukça kullanışlı bir özellik. Bunun için:

-Her zamanki gibi mesajlaşma ekranında yer alan "ataş" sembolüne dokunun,
-Konum sembolüne dokunarak konum paylaşma ekranına gelin,
-Burada yer alan "Mevcut konumu paylaş" satırına tıklayın,
-Açılan ekrandan hangi süreyle konum paylaşacağınızı seçin (15 dakika, 1 saat, 8 saat)

Not: Anlık konum paylaşımlarında süre sınırı bulunuyor. Karşı taraf, paylaşım yaptığınız andan itibaren belirlediğiniz süre boyunca sizi anlık olarak takip edebilir. Meraklanmayın, süre tamamlanmadan paylaşıma tıklayarak anlık takibi sonlandırabilirsiniz.

WhatsApp kullanıcıları dikkat! Çoğu kişi farkında değil, WhatsApp'ta mesaj atarken...

WHATSAPP 2 ADIMLI DOĞRULAMA

'da güvenli şekilde mesajlaşmak, bilgilerinizi casus uygulamalardan korumak için ek bir güvenlik özelliğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Standart olarak uygulama, ilk kurulum esnasında bir SMS kodu gönderir. İki adımlı doğrulama ise WhatsApp hesabınıza farklı bir telefondan ulaşma ihtimalini engeller. Bunun için şu işlemleri gerçekleştirin:

-Ayarlar'a gidin,
-Hesap'a dokunun,
-"İki adımlı doğrulama" satırına dokunun,
-6 haneli bir şifre belirleyin, şifrenizi onaylayın,
-E-posta adresinizi girin, e-posta adresinizi onaylayın,
-Dilediğiniz zaman şifre ve e-posta adresinizi değiştirebilirsiniz.

WhatsApp kullanıcıları dikkat! Çoğu kişi farkında değil, WhatsApp'ta mesaj atarken...

WHATSAPP KULLANICI BİLGİLERİNİ İNDİRME

Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi, profilinize ilişkin bilgilerinizi de uygulama içerisinden talep etmeniz mümkün. Bu bilgiler, talebiniz doğrultusunda uygulama tarafından hazırlanıp, bir .ZIP dosyası şeklinde size gönderilecek. Dosyanın içerisinde mesajlaşma yedekleriniz bulunmayacak. İlgili dosya iki-üç gün içerisinde, WhatsApp üzerinden size gönderilecek. Elinize ulaşan dosyayı yedekleyebilirsiniz. Uygulamak için:

-Ayarlar'a gidin,
-Hesap'a dokunun,
-"Hesap bilgilerini talep et" sekmesine dokunun,
-"Talep et" butonuna basın.

Not: Eğer bu süre zarfında hesap siler ya da numara değiştirirseniz talebiniz iptal edilir.

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