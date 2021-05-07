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Haberler Yaşam WhatsApp sözleşmesi nedir, son gün ne zaman? WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl kabul edilir, kabul edilmezse ne olur?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 11:47

sözleşmesi nedir, son gün ne zaman? nasıl kabul edilir, kabul edilmezse ne olur?

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen tekrar gündeme geldi. Gizlilik sözleşmesini zorunlu tutan uygulama için milyonlarca kullanıcı büyük tepki göstermiş ve sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini açıklamışlardı. Bu kapsamda; bu uygulamaya benzer farklı alternatif uygulamalar kullanılmaya başlanmıştı. Tepkilerin büyümesi üzerine gizlilik sözleşmesinin geçerli tarihini Mayıs ayına ertelemişti. Bu bağlamda; , kabul edilmezse ne olur? nedir, son gün ne zaman? İşte süreç bilgileri!

WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl kabul edilir, kabul edilmezse ne olur? WhatsApp sözleşmesi nedir, son gün ne zaman?

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan , geçtiğimiz aylarda gizlilik sözleşmesi nedeniyle ülke gündemine oturmuş ve birçok kullanıcı tarafından tepki çekmişti. Kullanıcılar, uygulamayı silme kararı almış ve tepkiler çığ gibi büyümüştü. Gelen tepkiler üzerine yapılan açıklama doğrultusunda gizlilik sözleşmesi için tarih Mayıs ayına ertelenmişti. Bu bakımdan; nasıl kabul edilir, kabul edilmezse ne olur? nedir, son gün ne zaman?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl kabul edilir, kabul edilmezse ne olur? WhatsApp sözleşmesi nedir, son gün ne zaman?

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İÇİN GERİ SAYIM

zorunlu gizlilik sözleşmesinin geçerli olma tarihi 15 Mayıs'a ertelendi. WhatsApp kullanıcıların bu durumu düşünmesi için erteleme kararı aldığını açıklamıştı. Sözleşmeyi kabul edenler WhatsApp'ı kullanmaya devam ederken, sözleşmeyi kabul etmeyenler için WhatsApp açıklama yaptı.

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WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl kabul edilir, kabul edilmezse ne olur? WhatsApp sözleşmesi nedir, son gün ne zaman?

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN MADDELER

'ın 4 Ocak'ta güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne uygulamanın resmi sitesinde de yer verildi. Sitede yer alan metinde, WhatsApp'ın Facebook şirketlerinin bir parçası olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:"Hizmetlerimizin yürütülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla WhatsApp; hizmetlerimizi ne zaman yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya toplamak zorundadır.Aldığımız ve topladığımız veri türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hizmetlerimizi sağlamak için belirli bilgilere gereksinim duyarız ve bunlar olmaksızın hizmetlerimizi size sağlayamayız.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl kabul edilir, kabul edilmezse ne olur? WhatsApp sözleşmesi nedir, son gün ne zaman?

Facebook şirketlerinin bir parçası olan , diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook şirketi ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl kabul edilir, kabul edilmezse ne olur? WhatsApp sözleşmesi nedir, son gün ne zaman?

, yeni gizlilik sözleşmesini onaylamayanları nasıl bir sürecin beklediğini açıkladı.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'ta hala kabul etmemiş olan hesaplar birkaç günlük bir süre boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaların bildirimlerini görebilecek, ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Yani uygulamaya erişim tamamen sınırlandırılmış olacak.

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