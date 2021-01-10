Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Telegram, BİP, Dedi, Viber ve Signal mesajlaşma uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır?

yerine ne kullanabilirim? , BİP, Dedi, ve mesajlaşma uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır?

yerine ne kullanabilirim sorusunun yanıtı, WhatsApp'ın aldığı skandal kararın ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği üzere, WhatsApp uygulaması, kullanıcılarının verilerini ile paylaşmanın önünü açtı. Kullanıcılara dayatılan yeni gizlilik sözleşmesi sonrasında, bunu kabul etmeyenler alternatif uygulamaya yönelmeye başladı. Bu uygulamalar arasında yerli kaynaklı olanlar olduğu gibi, yabancı kaynaklı olanlar da var. Peki, WhatsApp yerine ne kullanabiliriz? , , BİP, Dedi ve uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır? Detaylar haberde.

Giriş Tarihi: 10.01.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 09:03
WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Telegram, BİP, Dedi, Viber ve Signal uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır?

WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Telegram, BİP, Dedi, Viber ve Signal uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır?

'ın yerine kullanılacak alternatif uygulamalar, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında öne çıkıyor. Bunun nedeni ise, sosyal medya uygulaması WhatsApp'ın aldığı skandal karar... WhatsApp, gizlilik sözleşmesini güncelleyerek kullanıcıların verilerini ile paylaşmasının önünü açtı. AB ülkelerinde yaşayanlar bu güncelleme kapsamına alınmazken Türkiye ve diğer birçok ülkedeki kullanıcı güncellemenin kapsamına alındı. WhatsApp sözleşmesine onay vermeyenler ise 8 Şubat'tan sonra uygulamayı kullanamayacak.

WHATSAPP YERİNE NE KULLANABİLİRİZ?

Durum böyle olunca, WhatsApp yerine alternatif uygulamalar da merak konusu oldu. WhatsApp yerine kullanılabilecek , , BİP, Dedi ve gibi çeşitli yerli, yabancı kaynaklı uygulama bulunuyor. Peki, Telegram, Signal, BİP, Dedi ve Viber nedir, güvenli mi, nasıl kullanılır ve ücretli mi?

Detaylar şu şekilde;

WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Telegram, BİP, Dedi, Viber ve Signal uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır?

WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Telegram, BİP, Dedi, Viber ve Signal uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır?

'ın sözleşme kararının ardından uygulama marketlerinde alternatif uygulamalar araştırılmaya başlandı. Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada " Messenger" yer alıyor. 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan yerli mesajlaşma uygulaması "BiP", en çok indirilenler listesinde üst sıralara yükseldi ve bir günde 100 binden fazla indirme sayısına ulaştı. Öte yandan, Elon Musk'ın açıkladığı "", BTK'nın geliştirdiği "Dedi", ve "" uygulamaları da indirilmeye başlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Telegram, BİP, Dedi, Viber ve Signal uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır?

WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Telegram, BİP, Dedi, Viber ve Signal uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır?

DEDİ UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR, ÜCRETLİ Mİ?

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilen Dedi uygulaması, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlardan indirilebilen güvenli ve ücretsiz bir haberleşme uygulamasıdır. Sohbetler uçtan uca şifrelenir ve veriler hiçbir yerde barındırılmaz.

Dedi, arama ve mesajlaşmalarınızı hiçbir şekilde saklamaz ve işlemez. Kayıtlar sunucularda sadece transfer amaçlı anlık olarak tutulur. Böylece transfer tamamlandığında kayıtlar silinmiş olur. Dedi, güvenli mesajlaşma konusunda endüstri standartlarını belirleyen uygulaması üzerine geliştirilmiştir. Kaynakları açıktır, herkes tarafından incelenebilir.

WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Telegram, BİP, Dedi, Viber ve Signal uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır?

WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Telegram, BİP, Dedi, Viber ve Signal uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır?

DEDİ NELER SUNUYOR?

* Kaybolan mesajlar ile sohbet imkanı,
* Uçtan uca şifreleme ile güvenli mesajlaşma
* GIF, konum, doküman gönderme
* Sesli mesajlaşma
* Sesli ve 8 kişiye kadar videolu görüşme
* Son görülme ve çevrim içi özelliği bulunmuyor

WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Telegram, BİP, Dedi, Viber ve Signal uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır?

WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Telegram, BİP, Dedi, Viber ve Signal uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır?

SİGNAL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Tesla ve SpaceX CEO'su ABD'li iş insanı Elon Musk, 'ın gizlilik sözleşmesinin ardından, Twitter üzerinden " kullanın" çağrısı yaptı. Açık kaynaklı, şifreli bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Signal ile sesli ve görüntülü arama yapılabiliyor. Signal uygulamasında tüm mesajlar uçtan uca şifreleniyor. Uygulama, Google Play ve Apple Store üzerinden indirilebiliyor.

SON DAKİKA