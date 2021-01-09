WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Telegram, Signal, BİP, Dedi ve Viber uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır?

WhatsApp'ın yerine kullanılacak alternatif uygulamalar, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında öne çıkıyor. Bunun nedeni ise, sosyal medya uygulaması WhatsApp'ın aldığı skandal karar... WhatsApp, gizlilik sözleşmesini güncelleyerek kullanıcıların verilerini Facebook ile paylaşmasının önünü açtı. AB ülkelerinde yaşayanlar bu güncelleme kapsamına alınmazken Türkiye ve diğer birçok ülkedeki kullanıcı güncellemenin kapsamına alındı. WhatsApp sözleşmesine onay vermeyenler ise 8 Şubat'tan sonra uygulamayı kullanamayacak.

WHATSAPP YERİNE NE KULLANABİLİRİZ?

Durum böyle olunca, WhatsApp yerine alternatif uygulamalar da merak konusu oldu. WhatsApp yerine kullanılabilecek Telegram, Signal, BİP, Dedi ve Viber gibi çeşitli yerli, yabancı kaynaklı uygulama bulunuyor. Peki, Telegram, Signal, BİP, Dedi ve Viber nedir, güvenli mi, nasıl kullanılır ve ücretli mi?

Detaylar şu şekilde;