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Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:47

WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor: O mesajlar otomatik olarak engellenecek!

Popüler haberleşme uygulaması WhatsApp yeni özelliklerini tanıtıyor. İki yeni düzenleme üzerinde çalışan uygulama, kullanıcıların gelen kutusunu ve engel listesini değiştirecek bazı çalışmalar geliştirdi. Durum beğenileri ve engelleme özelliği yeni bir boyut kazanıyor. Beta sürümünde değerlendirilen iki özellikle birlikte WhatsApp'ta o kişilerin mesajları engellenecek!

WhatsApp’a iki yeni özellik geliyor: O mesajlar otomatik olarak engellenecek!

Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan WhatsApp mesajlaşma bazlı uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Sesli ve görüntülü aramanın yapılabildiği uygulamaya Instagram gibi hikaye paylaşabilme özelliği "durum" adı altında gelmişti. Ardından kanal özelliğini tanıtan popüler uygulama özelliklerine bir yenisini daha ekliyor: Otomatik engelleme!

WhatsApp’a iki yeni özellik geliyor: O mesajlar otomatik olarak engellenecek!

İki yeni özellik üzerinde çalışan WhatsApp Beta sürümündeki özellikleri önümüzdeki günlerde kullanıcıları ile buluşturacak. Gelen kutusunu ve engel listesini düzenleyecek özellikler teknoloji ilgililerinin gündeminde.

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WhatsApp’a iki yeni özellik geliyor: O mesajlar otomatik olarak engellenecek!

DURUM BEĞENİSİ GELEN KUTUSUNDAN AYRILIYOR!

Instagram hikaye özelliğine benzeyen WhatsApp durum listesinde fotoğraf, video ve yazı paylaşımı yapılabiliyor. Bir süre sonra silinen bu paylaşımlara tıpkı sosyal medyada olduğu gibi beğeni özelliği gelmişti.

WhatsApp’a iki yeni özellik geliyor: O mesajlar otomatik olarak engellenecek!

Bu beğeniler durumu paylaşan kişinin gelen kutusuna kalp emojisi ile düşüyordu. WhatsApp bu beğenileri izleyenler listesine taşıyor. Beğeniler gelen kutusuna gelmek yerine listede görünecek.

Böylece kullanıcıların genel kutusu düzene girecek.

WhatsApp’a iki yeni özellik geliyor: O mesajlar otomatik olarak engellenecek!

WHATSAPP'A OTOMATİK ENGELLEME ÖZELLİĞİ!

Bir diğer dikkat çeken özellik ise otomatik engelleme olacak. WhatsApp spam mesajları kullanıcının engellemesine gerek kalmadan otomatik engellemeye gidecek.

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