Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
16:47
WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor: O mesajlar otomatik olarak engellenecek!
Popüler haberleşme uygulaması WhatsApp yeni özelliklerini tanıtıyor. İki yeni düzenleme üzerinde çalışan uygulama, kullanıcıların gelen kutusunu ve engel listesini değiştirecek bazı çalışmalar geliştirdi. Durum beğenileri ve engelleme özelliği yeni bir boyut kazanıyor. Beta sürümünde değerlendirilen iki özellikle birlikte WhatsApp'ta o kişilerin mesajları engellenecek!