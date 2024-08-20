WhatsApp’a iki yeni özellik geliyor: O mesajlar otomatik olarak engellenecek!

Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan WhatsApp mesajlaşma bazlı uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Sesli ve görüntülü aramanın yapılabildiği uygulamaya Instagram gibi hikaye paylaşabilme özelliği "durum" adı altında gelmişti. Ardından kanal özelliğini tanıtan popüler uygulama özelliklerine bir yenisini daha ekliyor: Otomatik engelleme!