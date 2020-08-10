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'tan gelen mesaj ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyada olay oldu!

artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. WhatsApp'tan mesajlaşmak rutin bir durum. Bununla birlikte bu mesajlar kimi zaman fayda sağlarken, kimi zaman da ilginç sonuçlara neden olabiliyor. Sosyal medyaya düşen bu mesajların bir kısmı ise okuyanları çok güldürüyor. İşte kimi WhatsApp kimi SMS ile atılan birbirinden şaşırtıcı mesajlar...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 16:10
WhatsApp'tan gelen mesaj ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyada olay oldu!

İşte sosyal medyada da dolaşan o birbirinden komik ve ilginç mesajlaşmalar!

WhatsApp'tan gelen mesaj ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyada olay oldu!
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WhatsApp'tan gelen mesaj ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyada olay oldu!
WhatsApp'tan gelen mesaj ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyada olay oldu!
WhatsApp'tan gelen mesaj ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyada olay oldu!
WhatsApp'tan gelen mesaj ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyada olay oldu!
WhatsApp'tan gelen mesaj ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyada olay oldu!
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