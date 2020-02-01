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Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte 'dan ilk görüntüler

Giriş Tarihi: 01.02.2020 22:58 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 23:08
Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte Ankara'dan ilk görüntüler

Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişiyi taşıyan uçak 'ya geldi

Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte Ankara'dan ilk görüntüler

Sağlık Bakanı Koca, "Yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere, hastalık belirtisi, herhangi bir şüphe yok." dedi.

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Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte Ankara'dan ilk görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden getirilen 42 kişide koronavirüsü şüphesi bulunmadığını bildirdi.

Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte Ankara'dan ilk görüntüler

Koca, 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından Etimesgut Askeri Havalimanı'na gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400 M tipi askeri kargo uçağını karşıladı. Karşılamada Valisi Vasip Şahin ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de yer aldı.

Operasyona ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Bakan Koca, 42 kişiyi sağ salim getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte Ankara'dan ilk görüntüler

Operasyonun ambulansa dönüştürülen TSK'ye ait bir uçakla gerçekleştirildiğini aktaran Koca, uçağın beraberindeki sağlık ekibiyle, dün öğlen saatlerinde hareket ettiğini hatırlattı.

Uçakta toplam 42 yolcu bulunduğunu belirten Koca, şöyle devam etti:

Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte Ankara'dan ilk görüntüler

"Aileleri ile beraber 32 Türk, 6 Azerbaycan vatandaşı, 3 Gürcistan vatandaşı, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere, toplam 42 kişi getirilmiş oldu. Yine Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, özellikle bu yolculuk sürecinde maske dahil, kıyafetler dahil, alınması gereken bütün tedbirler alınarak bu yolcular getirildi. Uçakta bulunan enfeksiyon uzmanı İrfan Hocamız ile telefonla görüşme yaptım. Kendileri, var olan yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere hastalık belirtisinin olmadığını, herhangi bir şüphenin olmadığını, bütün vatandaşlarımızın ve dost, kardeş ülke vatandaşlarının sağlıklı olduğunu özellikle ifade ettiler."

Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte Ankara'dan ilk görüntüler

Ayrıca, askeri personelin de sağlıklı olduğunu öğrendiğini ifade eden Koca, getirilen 42 kişinin hasta kabulü yapılmayan ve sadece bu yolcular için kullanılmak üzere hazırlanan Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne nakledileceğini bildirdi.

Şimdiye kadar hiçbir ülkenin Çin'den getirdiği vatandaşlarını hastane ortamında takip etmediğini anlatan Sağlık Bakanı Koca, "Bu anlamda her hastanın ayrı bir odada 14 günlük zaman diliminde takiplerini yapmayı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda planladık. İlk günden itibaren numuneleri alınıp her 3 günde bir bu numune tekrarlarının yapılıp ve özellikle bütün hizmetlerin tek kullanımlık malzemelerle yapılacağı, bütün atıkların tıbbi atık olarak değerlendirilip atılacağı bir süreç planlandı." dedi.

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