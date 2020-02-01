Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte Ankara'dan ilk görüntüler

"Aileleri ile beraber 32 Türk, 6 Azerbaycan vatandaşı, 3 Gürcistan vatandaşı, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere, toplam 42 kişi getirilmiş oldu. Yine Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, özellikle bu yolculuk sürecinde maske dahil, kıyafetler dahil, alınması gereken bütün tedbirler alınarak bu yolcular getirildi. Uçakta bulunan enfeksiyon uzmanı İrfan Hocamız ile telefonla görüşme yaptım. Kendileri, var olan yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere hastalık belirtisinin olmadığını, herhangi bir şüphenin olmadığını, bütün vatandaşlarımızın ve dost, kardeş ülke vatandaşlarının sağlıklı olduğunu özellikle ifade ettiler."