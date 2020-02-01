Wuhan'daki Türkler yurda döndü! İşte Ankara'dan ilk görüntüler

Ayrıca, askeri personelin de sağlıklı olduğunu öğrendiğini ifade eden Koca, getirilen 42 kişinin hasta kabulü yapılmayan ve sadece bu yolcular için kullanılmak üzere hazırlanan Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne nakledileceğini bildirdi.

Şimdiye kadar hiçbir ülkenin Çin'den getirdiği vatandaşlarını hastane ortamında takip etmediğini anlatan Sağlık Bakanı Koca, "Bu anlamda her hastanın ayrı bir odada 14 günlük zaman diliminde takiplerini yapmayı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda planladık. İlk günden itibaren numuneleri alınıp her 3 günde bir bu numune tekrarlarının yapılıp ve özellikle bütün hizmetlerin tek kullanımlık malzemelerle yapılacağı, bütün atıkların tıbbi atık olarak değerlendirilip atılacağı bir süreç planlandı." dedi.