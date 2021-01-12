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bu telefonları ölüme terk etti! Dikkat! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir!

güncellemesi alacak telefonlar nedir? Hangi Xiaomi modellerine 11 gelecek? Güncelleme ne durumda? Bunlar gibi benzeri sorular kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Xiaomi piyasadaki birçok telefonu için Android 11'i yayınlayacak. Fakat teknoloji devi bazı telefonlarının ise fişini çekti. Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonlar belli oldu.

Giriş Tarihi: 12.01.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 13:07
Xiaomi bu telefonları ölüme terk etti! Dikkat! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir!

için son haftalar oldukça hareketli geçti. Mi 11'in tanıtımından sonra Redmi Note 9T ve Redmi 9T açıklandı. şirket yeni ürünleri üstünde çalışmalara devam ederken, diğer yandan yazılım güncellemelerini aksatmamaya çalışıyor. MIUI 12 ve güncellemesini alacak olan telefonların listesi bir süreden beridir internette dolanıyor. Bununla birlikte madalyonun diğer tarafında güncellemeyi almayacak Xiaomi telefonlar da var. Hangi modellerin en yeni sürümünden yararlanmayacağı belli oldu. İşte Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonlar...

Xiaomi bu telefonları ölüme terk etti! Dikkat! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir!

Mi CC9e

Güncelleme almayacak

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Xiaomi bu telefonları ölüme terk etti! Dikkat! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir!

Redmi Note 8 Pro

Güncelleme alacak

Xiaomi bu telefonları ölüme terk etti! Dikkat! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir!

Redmi Note 8T

Güncelleme almayacak

Xiaomi bu telefonları ölüme terk etti! Dikkat! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir!

Redmi Note 8

Güncelleme alacak

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