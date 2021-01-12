Xiaomi bu telefonları ölüme terk etti! Dikkat! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir!

Xiaomi için son haftalar oldukça hareketli geçti. Mi 11'in tanıtımından sonra Redmi Note 9T ve Redmi 9T açıklandı. Çinli şirket yeni ürünleri üstünde çalışmalara devam ederken, diğer yandan yazılım güncellemelerini aksatmamaya çalışıyor. MIUI 12 ve Android 11 güncellemesini alacak olan telefonların listesi bir süreden beridir internette dolanıyor. Bununla birlikte madalyonun diğer tarafında güncellemeyi almayacak Xiaomi telefonlar da var. Hangi modellerin en yeni Android sürümünden yararlanmayacağı belli oldu. İşte Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonlar...