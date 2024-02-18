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Yabancı gelin nikahtan sonra yalın ayak evden kaçtı: Gerçek herkesi şaşırttı!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
12:05
Yabancı gelin nikahtan sonra yalın ayak evden kaçtı: Gerçek herkesi şaşırttı!
Emekli çiftçi, 4 yıl önce eşini kaybetti. 7 ay önce de Özbek bir kadınla evli olan yeğeninin yanına gitti. "Bana da Özbek bir kadın bul, evleneyim" dedi. Bir süre sonra da yeğeninin bulduğu kadınla evlendi. Yabancı gelin ise nikahtan 2 gün sonra yalın ayak evi terk etti. "Cinsel saldırıya uğradım" diyerek eşini şikayet etti. Aylardır tutuklu olan koca ise bakın nasıl tahliye edildi.