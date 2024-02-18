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Haberler Yaşam Yabancı gelin nikahtan sonra yalın ayak evden kaçtı: Gerçek herkesi şaşırttı!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 12:05

Yabancı gelin nikahtan sonra yalın ayak evden kaçtı: Gerçek herkesi şaşırttı!

Emekli çiftçi, 4 yıl önce eşini kaybetti. 7 ay önce de Özbek bir kadınla evli olan yeğeninin yanına gitti. "Bana da Özbek bir kadın bul, evleneyim" dedi. Bir süre sonra da yeğeninin bulduğu kadınla evlendi. Yabancı gelin ise nikahtan 2 gün sonra yalın ayak evi terk etti. "Cinsel saldırıya uğradım" diyerek eşini şikayet etti. Aylardır tutuklu olan koca ise bakın nasıl tahliye edildi.

DHA
Yabancı gelin nikahtan sonra yalın ayak evden kaçtı: Gerçek herkesi şaşırttı!

İddialara göre; Yabancı gelin iftira attı. Gerçek aylar sonra ortaya çıktı. İnanılmaz olay Denizli'de yaşandı. 3 çocuk babası Ramazan Akbay'ın eşi, 4 yıl önce hayata gözlerini kapadı. Emekli adam ise bir süre sonra Özbek bir kadınla evli olan yeğeni Musa Akbay'dan kendisine uygun bir eş bulmasını istedi. Akbay, yeğeninin aracılığıyla Özbekistan'da yaşayan Zulkhunur K. ile cep telefonunda görüşüp, tanıştı. İkili, 10 gün içinde evlilik kararı aldı.

Yabancı gelin nikahtan sonra yalın ayak evden kaçtı: Gerçek herkesi şaşırttı!

Akbay, kadının Türkiye'ye gelebilmesi için de tüm masraflarını karşıladı. İkili, 18 Temmuz 2023'te Denizli'de nikah kıydı. Nikahtan 2 gün sonra ise ilginç bir olay yaşandı. Zulkhunur K., Akbay'ın evinden hiçbir eşyasını almadan yalın ayak kaçtı. İfadesinde evlenmek amacıyla Özbekistan'dan geldiğini ancak Akbay'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, sürekli darbederek eşyalarını da gasbettiğini anlattı.

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Yabancı gelin nikahtan sonra yalın ayak evden kaçtı: Gerçek herkesi şaşırttı!

Zulkhunur K., hastaneye sevk edilerek darp raporu alındı. Raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde darp sonucu oluşmuş 50'ye yakın morluk olduğu vurgulandı. Ramazan Akbay ise 21 Temmuz'da tutuklandı. Hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Akbay'ın yakınları, avukat Salim Kutlutürk ile görüşerek durumu anlattı.

Yabancı gelin nikahtan sonra yalın ayak evden kaçtı: Gerçek herkesi şaşırttı!

8 Şubat'ta görülen duruşmada, müvekkilini savunan avukat Kutlutürk, Zulkhunur K.'ye olay günü verilen raporda; vücudundaki morlukların olaydan öncesine ait olduğunu, olay günü darbedilmesi halinde vücudunda ancak kızarıklıklar olabileceğini ifade etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Akbay'ın cezaevinden tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Yabancı gelin nikahtan sonra yalın ayak evden kaçtı: Gerçek herkesi şaşırttı!

'ÖZBEKİSTAN'DA ŞİDDET MARUZ KALMIŞ OLABİLİR'
Salim Kutlutürk, Zulkhunur K.'nin yalan söylediğini öne sürerek, "Bunları raporlarla ortaya çıkardık. Evden kaçıp, yolda birilerinden yardım istiyor. Evden kaçarken güvenlik kamera kaydı bile var. Eve girerken hiçbir sorun yok. Birkaç dakika sonra yalın ayak evden kaçıyor. Dosyada bazı sıkıntılar da vardı. Kadın darbedildiğini, şiddet gördüğünü ve cinsel saldırıya uğradığını iddia etmiş. Ayrıca hastanede de darp raporu alınmış. Raporda vücudunda 50'ye yakın darp izleri var. Bunlar da mor renkli şekilde belirtilmiş. Hatta 2 gün sonraki ikinci raporda bu mor renkli izlerin bazıları sarı, yeşil renklere dönmüş. Bu izlerin mağdurun ifadesiyle çeliştiğini fark ettik. İlk görülen mahkemede, darp raporundaki bu renklerin ne anlama geldiğini ve kaç günde oluşabileceğini, darp izlerinin en az 8 veya 10 gün öncesine ait olduğunu anlattık.

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