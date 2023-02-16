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Giriş Tarihi: 16.02.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 09:12

Yabancı arama-kurtarma uzmanları, Türkiye'nin depremle mücadelesini yorumladı: Devlet iyi bir şekilde organize olarak büyük iş çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde 35 binden fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce bina yerle bir oldu. Asrın felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için ülkemize gelen yabancı ekiplerden bazıları, çalışmaları tamamladıktan sonra ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye'nin afetle mücadelesi hakkında konuşan ekipler, devletin iyi bir şekilde orgazine olarak başarılı bir sınav verdiğini söyledi. İşte detaylar...

Yabancı arama-kurtarma uzmanları, Türkiye’nin depremle mücadelesini yorumladı: Devlet iyi bir şekilde organize olarak büyük iş çıkardı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için ülkemize gelen yabancı ekiplerden bazıları, çalışmaları tamamladıktan sonra ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye'nin depremle mücadelesini deiğerlendiren ekipler, devletin iyi bir şekilde organize olarak büyük iş başardığını söyledi.

Yabancı arama-kurtarma uzmanları, Türkiye’nin depremle mücadelesini yorumladı: Devlet iyi bir şekilde organize olarak büyük iş çıkardı

FRANSA: 73 kişilik Fransız arama kurtarma ekibinin şef yardımcısı Cyrille Chauveau "Bu derece büyük bir afette her yere bir anda yardım ulaştırmanın çok zor olacağı açıktır. Nereye kurtarma ekibi göndereceğini kestirmek zor. Bir an önce organize olup kurtarma çalışmalarına odaklanmak gerekse de böylesine geniş bir alana yayılan afetlerde zamanla yarışmak zorunda kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Yabancı arama-kurtarma uzmanları, Türkiye’nin depremle mücadelesini yorumladı: Devlet iyi bir şekilde organize olarak büyük iş çıkardı

Ülkemizdeki kurtarma çalışmaların katılan Fransız ekibinin şefi Philippe Marque, kendi ülkesinin medyasına yaptığı açıklamada "25 yıldır dünyanın her tarafındaki doğal afetlere yardıma gidiyorum. Bu kadar iyi bir organizasyon görmedim" ifadelerini kullanmıştı.

Yabancı arama-kurtarma uzmanları, Türkiye’nin depremle mücadelesini yorumladı: Devlet iyi bir şekilde organize olarak büyük iş çıkardı

ALMANYA: Jeoloji Araştırmaları Enstitüsünden Prof. Dr. Oliver Heidbach, Türkiye'de afet koruma ile ilgili çok şey yapan mükemmel bir organizasyon olduğunu söyledi. AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) kabahatli gösterilemeyeceğini söyleyen Heidbach "Trajik olan nokta, şehrin nispeten merkez üssüne yakın olmasıdır" dedi.

Yabancı arama-kurtarma uzmanları, Türkiye’nin depremle mücadelesini yorumladı: Devlet iyi bir şekilde organize olarak büyük iş çıkardı

BULGARİSTAN: Arama kurtarma ekibinden Rosen Terziev "AFAD'dan arkadaşlarımızla birlikte verimli bir iş birliği yaptık. Orada da bizim gibi gönüllü olarak sahada çalışanlar vardı. Onlar da her türlü koordinasyonu sağladılar. Her gün farklı yerlerde çalıştık. Son derece yoğun bir görevdi. Her gece sabaha kadar gruplar hâlinde çalıştık. Enkazlar inanılmaz büyüklükte" ifadelerini kullandı.

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