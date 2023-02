Yabancı arama-kurtarma uzmanları, Türkiye’nin depremle mücadelesini yorumladı: Devlet iyi bir şekilde organize olarak büyük iş çıkardı

BULGARİSTAN: Arama kurtarma ekibinden Rosen Terziev "AFAD'dan arkadaşlarımızla birlikte verimli bir iş birliği yaptık. Orada da bizim gibi gönüllü olarak sahada çalışanlar vardı. Onlar da her türlü koordinasyonu sağladılar. Her gün farklı yerlerde çalıştık. Son derece yoğun bir görevdi. Her gece sabaha kadar gruplar hâlinde çalıştık. Enkazlar inanılmaz büyüklükte" ifadelerini kullandı.