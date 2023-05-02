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Bebeklerinin ölümündeki gerçeği WhatsApp mesajıyla öğrendiler: 'Oğlumu öldürmüş ve saklamışlar'
Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:23
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
12:07
Bebeklerinin ölümündeki gerçeği WhatsApp mesajıyla öğrendiler: 'Oğlumu öldürmüş ve saklamışlar'
Korkuç olay Antalya'da meydana geldi. Alsancak ailesinin bebeği Yağız Efe, doğumundan sonra tedavi gördüğü hastanede 344 gün sonra yaşamını yitirdi. Ölümü kayıtlara 'solunum yetmezliği' olarak geçti ancak ailesinin iddiasına göre bebeklerine müdahale eden hemşire yanlış ilaç verip Efe bebeğin ölümüne neden oldu. Aile ise bu iddiayı, WhatsApp mesajlarını okuyarak öğrendi. Olay hakkında Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. İşte haberin ayrıntıları...