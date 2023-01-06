Yağmur duası okunuşu ve anlamı: Arapça ve Türkçe Yağmur duası nasıl yapılır?

YAĞMUR DUASI NEDİR, NE ZAMAN YAPILIR?

Pek çok toplumda ve kültürde var olan yağmur duası İslamiyet'te de geniş bir yer tutar. Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

YAĞMUR DUASI NASIL YAPILIR?

Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak "âmin" der (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 169). Ebû Hanîfe'ye göre yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak, cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'e göre ise, bayram namazı gibi iki rekât cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur duasında, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi', I, 282-284).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekâtlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû', V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe'a, I, 325).

DİYANET YAĞMUR DUASI OKUNUŞU

Elhamdülillahi rabbi'l-'âlemin Er-rahmâni'r-rahîm. Mâliki yevmi'd-dîn, Lâ ilâhe illallâhu yef'alü mâ yurîd. Allâhümme entellâhu lâ ilâhe illâ ente'l-ğaniyyü ve nahnü'l-fukarâu, enzil 'aleyne'l-ğayşe vec'al mâ enzelte lenâ kuvveten ve belâğan ilâ hine.Allâhümme'skınâ ğaysen merîen merî'an tabakan 'acilen ğayra râisin nâfı'an ğayre dârrin. Allâhümme'skınâ ğayşen muğîsen merîen tabakan merî'an ğadekan 'âcilen ğayra râisin. Allâhümme'skınâ ğayşen muğîşen mürîen nâfıan ğayra dârrin, 'âcilen ğayra âcilin. Allahümme'skınâ, Allahümme'skınâ, Allahümme'skınâ.Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ.Allâhümme 'ale'l-âkâmi ve'z-zırâbi ve butûni'l-evdiyeti ve menâbiti'ş-şeceri. Allahümme'skı 'ıbâdeke ve behâimeke venşur rahmeteke ve ahyi beledeke'l-meyyite."

YAĞMUR DUASI ANLAMI

"Hamd, rahman, rahim, din/hesap gününün maliki olan âlemlerin Rabbine aittir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O, dilediğini yapar. Allah'ım! Sen Allah'sın, Senden başka ilâh yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir, indirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru (muhtaç olduğumuz) zamana kadar indir.'' (Ebû Davud, Salat, 260; İbn Mâce.)