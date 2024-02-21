Yağmurda yürüyemiyor, terlediğinde bile vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir şeye alerjisi var ki…

Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 11:05

Pek çok insanın farklı şeylere alerjisi bulunabiliyor. En yaygın alerjiler arasında fıstık, polen ve toz gibi farklı alerjenler bulunuyor. Çok daha nadir olmakla birlikte bazı alerjenler bireylerin günlük yaşantısını bile sekteye uğratabiliyor. Oldukça az rastlanılan bir durum olan 'su alerjisi' ise Kym adlı bir kadının tüm hayatını tam bir kabusa çevirmiş durumda. Kym, günlük hayatından ve yaşadığı zorluklardan ise sosyal medya hesabında çektiği video ile paylaştı.