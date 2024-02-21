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Haberler Yaşam Yağmurda yürüyemiyor, terlediğinde bile vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir şeye alerjisi var ki…
Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 11:05

Yağmurda yürüyemiyor, terlediğinde bile vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir şeye alerjisi var ki…

Pek çok insanın farklı şeylere alerjisi bulunabiliyor. En yaygın alerjiler arasında fıstık, polen ve toz gibi farklı alerjenler bulunuyor. Çok daha nadir olmakla birlikte bazı alerjenler bireylerin günlük yaşantısını bile sekteye uğratabiliyor. Oldukça az rastlanılan bir durum olan 'su alerjisi' ise Kym adlı bir kadının tüm hayatını tam bir kabusa çevirmiş durumda. Kym, günlük hayatından ve yaşadığı zorluklardan ise sosyal medya hesabında çektiği video ile paylaştı.

Yağmurda yürüyemiyor, terlediğinde bile vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir şeye alerjisi var ki…

Genç kadın, 'en rahatsız edici deneyimlerden biri' olarak tanımladığı süreç internetteki hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yağmurda yürüyemiyor, terlediğinde bile vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir şeye alerjisi var ki…

Videoda, "Bana akuajenik ürtiker teşhisi konuldu ve bunun anlamı, cildimin kendi terim de dahil olmak üzere herhangi bir suyla temas etmesi durumunda kurdeşen olması, kaşınması ve yanması anlamına geliyor. Ve maalesef bu durumun bir tedavisi yok" diyen kadın devamında ise nasıl duş aldığını anlattı.

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Yağmurda yürüyemiyor, terlediğinde bile vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir şeye alerjisi var ki…

Allergy & Asthma Network'a göre akuajenik ürtiker, suya maruz kaldıktan sonra kişinin cildinde kırmızı, kaşıntılı kurdeşenlerin ortaya çıktığı nadir bir durumdur.

Yağmurda yürüyemiyor, terlediğinde bile vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir şeye alerjisi var ki…

Bu alerjik reaksiyon nedeniyle Kym, su teması söz konusu olduğunda kendini 'sınırlaması' gerektiğini söyledi.

Yağmurda yürüyemiyor, terlediğinde bile vücudunda yanıklar oluşuyor! Öyle bir şeye alerjisi var ki…

"Suyla beş dakikadan fazla temas halinde kalamıyorum çünkü bundan daha uzun bir süre suya maruz kalmak beni anafilaktik şoka sokabilir" diye açıklıyor.

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