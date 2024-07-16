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Haberler Yaşam Yakın arkadaş cinayeti kan dondurdu! Cani adamın 'Annesi annem gibiydi' sözleri şoke etti
Giriş Tarihi: 16.07.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 15:03

Yakın arkadaş cinayeti kan dondurdu! Cani adamın 'Annesi annem gibiydi' sözleri şoke etti

Kocaeli'nde yakın arkadaş cinayeti kan dondurdu. Küfür yüzünden çıkan tartışmada, yakın arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın mahkemede verdiği ifade, duyan herkesi şoke etti. Sanık, ilk saldırının karşı taraftan geldiğini ve kendini savunmak zorunda kaldığını belirterek, "Kendisi kardeşim gibiydi, annesi de annem gibi" dedi. Cumhuriyet savcısı, sanığın tahrik altında hareket ettiğine kanaat getirerek, 12 ila 18 yıl arasında hapis cezası talep etti.

ABBAS ÇAKAR
Yakın arkadaş cinayeti kan dondurdu! Cani adamın ’Annesi annem gibiydi’ sözleri şoke etti

Kocaeli İzmit İlçesinde 19 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen olayda, Burak B. (28) ve İbrahim Deniz Vayvalak (30), Burak B.'nin kız arkadaşının İbrahim'e ve ailesine küfür ettiği iddiasıyla bir araya geldi. Bu görüşme sırasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve Burak B., yanında taşıdığı bıçakla İbrahim Deniz Vayvalak'ı beş yerinden bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vayvalak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Burak B., kısa sürede gözaltına alınarak tutuklandı.

Yakın arkadaş cinayeti kan dondurdu! Cani adamın ’Annesi annem gibiydi’ sözleri şoke etti

"KENDİSİ KARDEŞİM, ANNESİ ANNEM GİBİYDİ" SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada sanık Burak B., duruşmada kendini savundu. Burak B., "Kötü bir insan değilim. Deniz'e iş bulması için çok yardım ettim. Onu işe soktum. Kendisi kardeşim, annesi de annem gibiydi. Olay günü Deniz bana saldırdı, kendimi korumak zorunda kaldım.
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Yakın arkadaş cinayeti kan dondurdu! Cani adamın ’Annesi annem gibiydi’ sözleri şoke etti

Cezaevinden çıkınca iş kurmak istiyorum. Evlilik planlarım vardı, ama olmadı. Elektronik kelepçeye de razıyım. Olaydan sonra kaçmadım ve kendi rızamla teslim oldum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Yakın arkadaş cinayeti kan dondurdu! Cani adamın ’Annesi annem gibiydi’ sözleri şoke etti

SAVCIDAN 18 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, sanığın tahrik altında bu suçu işlediğini belirterek, 12 ila 18 yıl arasında hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

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