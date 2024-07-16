Yakın arkadaş cinayeti kan dondurdu! Cani adamın ’Annesi annem gibiydi’ sözleri şoke etti

"KENDİSİ KARDEŞİM, ANNESİ ANNEM GİBİYDİ" SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada sanık Burak B., duruşmada kendini savundu. Burak B., "Kötü bir insan değilim. Deniz'e iş bulması için çok yardım ettim. Onu işe soktum. Kendisi kardeşim, annesi de annem gibiydi. Olay günü Deniz bana saldırdı, kendimi korumak zorunda kaldım.