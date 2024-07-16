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Yakın arkadaş cinayeti kan dondurdu! Cani adamın 'Annesi annem gibiydi' sözleri şoke etti
Giriş Tarihi: 16.07.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
15:03
Yakın arkadaş cinayeti kan dondurdu! Cani adamın 'Annesi annem gibiydi' sözleri şoke etti
Kocaeli'nde yakın arkadaş cinayeti kan dondurdu. Küfür yüzünden çıkan tartışmada, yakın arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın mahkemede verdiği ifade, duyan herkesi şoke etti. Sanık, ilk saldırının karşı taraftan geldiğini ve kendini savunmak zorunda kaldığını belirterek, "Kendisi kardeşim gibiydi, annesi de annem gibi" dedi. Cumhuriyet savcısı, sanığın tahrik altında hareket ettiğine kanaat getirerek, 12 ila 18 yıl arasında hapis cezası talep etti.