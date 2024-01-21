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Haberler Yaşam Yakını ‘Kızın sana benzemiyor’ dedi: DNA testi sonucunu gören işadamı şoka girdi!
Giriş Tarihi: 21.01.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 10:51

Yakını ‘Kızın sana benzemiyor’ dedi: DNA testi sonucunu gören işadamı şoka girdi!

Konya'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası iş insanı F.K. (66), 21 yıl nikahsız yaşadığı C.Ç'den (43) olan 3 çocuğu da nüfusuna getirdi. Bir yakını, çocuklardan ortanca olan kızın kendilerine hiç benzemediğini söyleyince şüpheye düşen iş insanı, soy bağı davası açtı. Yapılan DNA testinde de yıllardır kızım diye sevdiği Z.R.K'nın (19) kendisinden olmadığını öğrendi. Bu durumu hazmedemeyen iş insanı, DNA sonuçlarını C. Ç.'nin yakınlarına gönderdi. C.Ç'nin suç duyurusunda bulunması üzerine hakkında dava açılan F.K. ikinci bir şok daha yaşadı. F.K., 'Kişisel verileri hukuka olarak geçirmek ve yaymak' suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. F.K., "İşin bu noktaya gelmesini istemezdim, pişmanım" dedi...

TOLGA YANIK
Yakını ‘Kızın sana benzemiyor’ dedi: DNA testi sonucunu gören işadamı şoka girdi!

Evli ve 2 çocuğu olan F.K., aynı zamanda C.Ç. ile nikahsız olarak ilişki yürütmeye başladı. 21 yıl süren birlikteliklerinden iki kız ve bir erkek çocukları dünyaya geldi. F.K., bu çocukları nüfusuna geçirip, kendi evlatlarından ayırmadı. F.K., bir yakınının ortanca kızları Z.R'nin aileden kimseye benzemediğini, kendisinden olmayabileceğini söylemesi üzerine şüphelendi. Bunun üzerine F.K., soy bağının tespiti davası açtı. Dava kapsamında alınan DNA sonuçlarına göre Z.R'nin kendi kızı olmadığını öğrenen F.K. büyük bir şok yaşadı. F.K., özel bir klinikte de DNA testi yaptırdı ancak, sonuç değişmedi.

Yakını ‘Kızın sana benzemiyor’ dedi: DNA testi sonucunu gören işadamı şoka girdi!

DNA SONUÇLARINI KADININ YAKINLARINA GÖNDERDİ
Bu durumu hazmedemeyen F.K., iddiaya göre DNA test sonuçlarının olduğu evrakları kadının bazı akrabalarına gönderip, hakarete varan sözler yazdı. Bu durumdan haberdar olan C.Ç'de mağduriyet yaşadığı gerekçesiyle kendisi ve kızı ile ilgili kişisel bilgileri izinsiz olarak paylaştığı gerekçesiyle F.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Yakını ‘Kızın sana benzemiyor’ dedi: DNA testi sonucunu gören işadamı şoka girdi!

YARGILANDI, CEZA ALDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu ile ilgili soruşturmasını tamamladı. F.K. hakkında 'Kişisel verileri hukuka olarak geçirmek ve yaymak' suçundan 4 yıla kadar, 'Hakaret' suçundan ise 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yakını ‘Kızın sana benzemiyor’ dedi: DNA testi sonucunu gören işadamı şoka girdi!

Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan F.K., "Suç kastıyla hareket etmedim. Kendi bilgilerimi paylaştım. Olayı buralara kadar gelmesi nedeniyle pişmanım" dedi.

Yakını ‘Kızın sana benzemiyor’ dedi: DNA testi sonucunu gören işadamı şoka girdi!

Mahkeme, F.K'nın 'Hakaret' suçundan beraatine karar verdi.

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