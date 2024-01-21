Yakını ‘Kızın sana benzemiyor’ dedi: DNA testi sonucunu gören işadamı şoka girdi!

Evli ve 2 çocuğu olan F.K., aynı zamanda C.Ç. ile nikahsız olarak ilişki yürütmeye başladı. 21 yıl süren birlikteliklerinden iki kız ve bir erkek çocukları dünyaya geldi. F.K., bu çocukları nüfusuna geçirip, kendi evlatlarından ayırmadı. F.K., bir yakınının ortanca kızları Z.R'nin aileden kimseye benzemediğini, kendisinden olmayabileceğini söylemesi üzerine şüphelendi. Bunun üzerine F.K., soy bağının tespiti davası açtı. Dava kapsamında alınan DNA sonuçlarına göre Z.R'nin kendi kızı olmadığını öğrenen F.K. büyük bir şok yaşadı. F.K., özel bir klinikte de DNA testi yaptırdı ancak, sonuç değişmedi.