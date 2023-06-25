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Haberler Yaşam Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda! Dünyanın en büyük nehir balığı: Yılda sadece bir kez yakalanıyor
Giriş Tarihi: 25.06.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 15:04

Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda! Dünyanın en büyük nehir balığı: Yılda sadece bir kez yakalanıyor

Dünyanın birçok yerinde birbirinden ilginç balık avlama yöntemleri kullanılıyor. YouTube, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarından paylaşılan bu balık avlama yöntemleri milyonlarca kez izleniyor. Hayretler içerisinde bırakan bir balık avlama yöntemi ise dünyanın en büyük ve hala keşfedilmeyi bekleyen nehirlerinden Amazon'da yapılıyor. Dünya üzerindeki en büyük nehir balığı Arapayma 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığında... Bu balıklar yıl içerisinde sadece bir kez yakalanabiliyor. İşte detaylar...

Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda! Dünyanın en büyük nehir balığı: Yılda sadece bir kez yakalanıyor

Balık avlama yöntemleri her zaman dikkat çekmiştir. Öyle ki bu yöntemlerden bazıları Facebook, YouTube, TikTok gibi sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izleniyor.

Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda! Dünyanın en büyük nehir balığı: Yılda sadece bir kez yakalanıyor

Dünyanın en büyük nehir balığı Arapayma'nın yakalanma yöntemi ise oldukça ilginç... Bu balık türü 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilogram ağırlığa kadar ulaşabiliyor.

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Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda! Dünyanın en büyük nehir balığı: Yılda sadece bir kez yakalanıyor

Öte yandan bu balıklar yıl içerisinde sadece ve sadece bir kez yakalanabiliyor.

İşte Dünyanın en büyük balığı Arapayma | Video

Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda! Dünyanın en büyük nehir balığı: Yılda sadece bir kez yakalanıyor

İşte o avlanma döneminden şaşırtıcı kareler!

Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda! Dünyanın en büyük nehir balığı: Yılda sadece bir kez yakalanıyor
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