Haberler Yaşam Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda! Dünyanın en büyük nehir balığı: Yılda sadece bir kez yakalanıyor

Giriş Tarihi: 25.06.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 15:04

Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda! Dünyanın en büyük nehir balığı: Yılda sadece bir kez yakalanıyor

Dünyanın birçok yerinde birbirinden ilginç balık avlama yöntemleri kullanılıyor. YouTube, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarından paylaşılan bu balık avlama yöntemleri milyonlarca kez izleniyor. Hayretler içerisinde bırakan bir balık avlama yöntemi ise dünyanın en büyük ve hala keşfedilmeyi bekleyen nehirlerinden Amazon'da yapılıyor. Dünya üzerindeki en büyük nehir balığı Arapayma 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığında... Bu balıklar yıl içerisinde sadece bir kez yakalanabiliyor. İşte detaylar...