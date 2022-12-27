Haberler Yaşam Yakutistanlı Astrolog Galina Trofımova'nın ölümünde yeni detaylar! Aynı gün uçakla İran’a kaçmış

Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:11 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 15:14

Yakutistanlı Astrolog Galina Trofımova'nın ölümünde yeni detaylar! Aynı gün uçakla İran’a kaçmış

İstanbul Kağıthane'de 2 çocuk annesi Yakutistan Özerk Cumhuriyeti doğumlu Astrolog Galina Trofımova (40) evinde yatağının üzerinde boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Polis 'uludalaya' olarak tanınan ve ülkesinde yaşadığı sorunlu evliliğin ardından Türkiye'ye yeni bir hayat kurmak için gelen Trofımova'nın dil kursunda tanıştığı Armin Asgari'yı arıyor. Asgari'nin Trofımova'ya kendisini Khabip ismi ile tanıttığı ve astrolojiye olan ilgisi ile gönül ilişkisi kurduğu öne sürüldü. Kripto paralarla uğraştığı öğrenilen Asgari'nin kadının para ve altınlarını alıp kaçtığı iddia edilirken, İranlı olduğu öğrenilen şüphelinin 25 Aralık günü saat 17:00'da İstanbul Havalimanı'ndan uçakla İran'a kaçtığı öğrenildi. Şüphelinin orada yakalanıp ülkeye getirilmesi için işlemlerinin başlatıldığı öne sürülüdü.