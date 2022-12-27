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Haberler Yaşam Yakutistanlı Astrolog Galina Trofımova'nın ölümünde yeni detaylar! Aynı gün uçakla İran’a kaçmış
Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:11 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 15:14

Yakutistanlı Astrolog Galina Trofımova'nın ölümünde yeni detaylar! Aynı gün uçakla İran’a kaçmış

İstanbul Kağıthane'de 2 çocuk annesi Yakutistan Özerk Cumhuriyeti doğumlu Astrolog Galina Trofımova (40) evinde yatağının üzerinde boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Polis 'uludalaya' olarak tanınan ve ülkesinde yaşadığı sorunlu evliliğin ardından Türkiye'ye yeni bir hayat kurmak için gelen Trofımova'nın dil kursunda tanıştığı Armin Asgari'yı arıyor. Asgari'nin Trofımova'ya kendisini Khabip ismi ile tanıttığı ve astrolojiye olan ilgisi ile gönül ilişkisi kurduğu öne sürüldü. Kripto paralarla uğraştığı öğrenilen Asgari'nin kadının para ve altınlarını alıp kaçtığı iddia edilirken, İranlı olduğu öğrenilen şüphelinin 25 Aralık günü saat 17:00'da İstanbul Havalimanı'ndan uçakla İran'a kaçtığı öğrenildi. Şüphelinin orada yakalanıp ülkeye getirilmesi için işlemlerinin başlatıldığı öne sürülüdü.

Yunus Emre KAVAK
Yakutistanlı Astrolog Galina Trofımova’nın ölümünde yeni detaylar! Aynı gün uçakla İran’a kaçmış

Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde Noel gecesi 25 Aralık günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Saat 21:10 sıralarında polis ekiplerine bir ihbar geldi ihbar üzerine gidilen adreste Rus uyruklu ve astrolog olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Galina Trofımova'nın yatak üzerinde cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin boğazında boğulma izleri olduğu görüldü. Bunun üzerine kadının önceki evliliğinden olan çocuklarının ifadesine başvuruldu.

Yakutistanlı Astrolog Galina Trofımova’nın ölümünde yeni detaylar! Aynı gün uçakla İran’a kaçmış

Çocuklar ifadelerinde olay akşamı bir tartışma duymadıklarını sabah erkenden kalktıklarında Armin Asgari'nin kendilerini kahvaltı yapmak bahanesiyle evden acelece çıkardığını ve annelerin görmeden çıktıklarını aktardı. Ayrıca Armin Asgari'nin kendilerini Levent'te bir otele yerleştirip gittiğini ve bir daha dönmediği kendilerinin otelden teyzeleri tarafından alındığını söylediler.

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Yakutistanlı Astrolog Galina Trofımova’nın ölümünde yeni detaylar! Aynı gün uçakla İran’a kaçmış

YATAKTA HAREKETSİZ YATIYORDU

Bunun üzerine Rus astroloğun kardeşi A.T. ile görüşen polis ekipleri A.T.'nin ifadesine başvurdu. A.T. ifadesinde kardeşime 6 aydır görüşmüyordum. Annem arayıp torunlarımı otelden al annelerine ulaşamıyorum dedi. Bende çocukları alıp eve geçtim. Kapıyı çilingir ile açtığımızda Galina'nın yatakta hareketsiz yattığını gördük polise haber verdim.

Yakutistanlı Astrolog Galina Trofımova’nın ölümünde yeni detaylar! Aynı gün uçakla İran’a kaçmış

İRANLI SEVGİLİ ARANIYOR

Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinde yaptığı incelemelerde boğazında boğmaya bağlı morlukların olduğu ve odanın da dağınık olduğu görüldü. İddiaya göre ölen kadının cep telefonu ve bir miktar parası da ortalarda yoktu. Polis Trofimova ile bir süre önce tanışıp beraber yaşamaya başlayan İranlı Armin Asgari'nin peşine düştü.

Yakutistanlı Astrolog Galina Trofımova’nın ölümünde yeni detaylar! Aynı gün uçakla İran’a kaçmış

GERÇEK İSMİNİ SÖYLEMEMİŞ

Öte yandan Trofimova'nın Rusya'daki sorunlu evliliğinin ardından eşinden ayrıldıktan sonra çocukları ile Türkiye'ye gelip yerleştiği burada dil kurslarına gittiği ve sosyal medya üzerinden astrolog olarak çalıştığı öğrenildi. Evlilik terapileri verdiği öğrenilen Trofimova'nın 'uludalaya' lakabı ile bilindiği ve ülkesinde sevilen birisi olduğu öğrenildi.

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