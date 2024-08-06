Giriş Tarihi: 06.08.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
00:31
Yalan 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar!
Yalan 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı dizi takipçilerinin gündeminde. Yaz döneminde her hafta pazartesi günleri takip edilmeye başlayan dizide Eylül Tumbar ve Aslıhan Güner gibi isimler bulunuyor. Son bölümde tansiyon yeniden yükseldi. Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...