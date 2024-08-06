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Giriş Tarihi: 06.08.2024 00:31 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 00:31

Yalan 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar!

Yalan 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı dizi takipçilerinin gündeminde. Yaz döneminde her hafta pazartesi günleri takip edilmeye başlayan dizide Eylül Tumbar ve Aslıhan Güner gibi isimler bulunuyor. Son bölümde tansiyon yeniden yükseldi. Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Yalan 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar!

Yalan 10. bölüm fragmanı Kanal D ile takip ediliyor. Diziyi takip edenler gelecek haftayı araştırmaya başladı. Tansiyonu yüksek yapımda haftaya olacaklar gündemde. Peki; Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalan 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar!

YALAN 9. BÖLÜM İZLE

5 Ağustos tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/yalan/bolumler

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Yalan 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar!

YALAN 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile Yalan 10. bölüm fragmanı yayında:

https://www.youtube.com/watch?v=HIZv-6A8c3k

Yalan 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar!

YALAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kadir'in Aksoy Şirketine ortak olmasıyla, Aksoylar cephesinde tüm dengeler altüst olur. Tüm planın Melike tarafından yapıldığını düşünen Berrin bir yandan onu sıkıştırırken, bir yandan da yeni bir müttefik olarak gördüğü Zehra'yı ve Hazal'ı yanına çekmeye karar verir.

Yalan 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar!

Kadir'e kızan Zehra da beklenmedik bir hamleyle ona dersini vermek ister. Duru ve Kerim arasındaki çekimi hisseden Melike, hem Hazal, hem de Duru'yu korumak için bu işin peşine düşer. Ama Kerim onun gerçekleri öğrenmesini engeller.

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