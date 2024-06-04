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YALAN 3. BÖLÜM FRAGMANI PAYLAŞILDI | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı izle ekranı
Giriş Tarihi: 04.06.2024 06:16
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
06:16
YALAN 3. BÖLÜM FRAGMANI PAYLAŞILDI | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı izle ekranı
Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 3. Bölüm fragmanı araştırılıyor. 2. Bölümüyle ekranlara gelen dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimler yer alıyor. Son bölümü heyecanlı bir şekilde biten dizi için "Yalan " ekranı araştılıyor. Masum olduğu halde hüküm giyen Melike yirmi yıl sonar dışarı çıkar ve tek istediği ablasına bıraktığı kızına kavuşmaktır. Fakat dışarıda Melike'yi bambaşka bir hayat beklemektedir. Peki, Melike kızına kavuşacak mı, gerçekler ortaya çıkacak mı? İşte tüm bu soruların cevabı için yeni bölüm bekleniyor. Yalan 3. Bölüm fragman izle, yeni bölümde neler olacak?