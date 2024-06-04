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Giriş Tarihi: 04.06.2024 06:16 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 06:16

YALAN 3. BÖLÜM FRAGMANI PAYLAŞILDI | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı izle ekranı

Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 3. Bölüm fragmanı araştırılıyor. 2. Bölümüyle ekranlara gelen dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimler yer alıyor. Son bölümü heyecanlı bir şekilde biten dizi için "Yalan " ekranı araştılıyor. Masum olduğu halde hüküm giyen Melike yirmi yıl sonar dışarı çıkar ve tek istediği ablasına bıraktığı kızına kavuşmaktır. Fakat dışarıda Melike'yi bambaşka bir hayat beklemektedir. Peki, Melike kızına kavuşacak mı, gerçekler ortaya çıkacak mı? İşte tüm bu soruların cevabı için yeni bölüm bekleniyor. Yalan 3. Bölüm fragman izle, yeni bölümde neler olacak?

YALAN 3. BÖLÜM FRAGMANI PAYLAŞILDI | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı izle ekranı

Ekranların yeni dizisi Yalan ilk iki bölümüyle izleyicilerin ilgisini kazandı. Bu hafta 2. Bölümüyle ekranlarda yer alan dizi Melike'nin acıklı hikayesiyle izleyicileri hüzünlendiriyor. Melike'nin ve kızını gerçekleri öğrenip öğrenemeyeceğini merak eden seyirciler Yalan dizisi yeni bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Yalan yeni bölümü fragman izle

YALAN 3. BÖLÜM FRAGMANI PAYLAŞILDI | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı izle ekranı

YALAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Yalan dizisi yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=-dUqckeL3Sw

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YALAN 3. BÖLÜM FRAGMANI PAYLAŞILDI | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı izle ekranı

YALAN SON BÖLÜM İZLE

Yalan dizisi son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=SBbLJLXLCG0

YALAN 3. BÖLÜM FRAGMANI PAYLAŞILDI | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı izle ekranı

YALAN DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

YALAN 3. BÖLÜM FRAGMANI PAYLAŞILDI | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı izle ekranı

Ancak bu hiç de kolay olmaz. Çünkü Hazal, Melike'nin gerçek kızı değildir. Hazal, Hülya ve Cengiz'den Melike'nin kızı hakkındaki büyük sırrı öğrendikten sonra hemen harekete geçer. Berrin Aksoy ve onun kızı Duru Aksoy'la da yolları da bu sayede kesişir. Hazal'dan kolayca kurtulabileceğini sanan Berrin çok yanılmıştır

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