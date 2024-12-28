Yalan 30. bölüm izle! Kanal D ile Yalan son bölüm izle full HD (final)

Berrin, önce Duru'ya ardından Melike'ye yalvararak videoyu polise vermemeleri için onları ikna etmeye çalışır. Ancak Melike kararlı bir duruş sergiler ve geri adım atmaz. Melike henüz polise gitmeden Yusuf, Hazal'a tüm suçu itiraf etmeye karar verdiğini söyler. Artık tüm sırlar gün yüzüne çıkmıştır. Tüm bunların sonunda, Hülya ve Cengiz, Berrin ve Yusuf tutuklanır. Aradan bir ay geçer ve herkes bir tarafa dağılmışken, Melike kızlarıyla yeni bir sayfa açar. Artık aklanmış ve avukat olmuştur. Duru ve Hazal ise Duru Dizayn markasında çalışmaya başlar. Artık huzurlu ve yan yana oldukları bir hayatları vardır.