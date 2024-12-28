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Haberler Yaşam Yalan 30. bölüm izle! Kanal D ile Yalan son bölüm izle full HD (final)
Giriş Tarihi: 28.12.2024 18:36 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 18:40

Yalan 30. bölüm izle! Kanal D ile Yalan son bölüm izle full HD (final)

Kanal D ekranlarında her hafta cumartesi günleri takip edilen yapımda final zamanı. Yalan 30. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Başrollerinde Aslıhan Güner, Eylül Tumbar, Özge Borak gibi isimlerin yer aldığı yapım ekranlara veda ediyor. İşte, Yalan son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

Yalan 30. bölüm izle! Kanal D ile Yalan son bölüm izle full HD final

Yalan 30. bölüm izle Kanal D ekranlarında takip ediliyor. Cumartesi günü ekranlara gelen diziler arasında yer alan yapımda son bölüm yayımlanıyor. İşte, 28 Aralık tarihli Yalan final bölümü izle...

Yalan 30. bölüm izle! Kanal D ile Yalan son bölüm izle full HD final

YALAN 30. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayımlanan final bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/yalan/bolumler

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Yalan 30. bölüm izle! Kanal D ile Yalan son bölüm izle full HD final

YALAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Barış yemeği, Seher'in silah çekmesiyle kaosa dönüşür. Bu olay herkesi derinden etkiler. Ancak Zehra, beklenenin aksine, artık hiçbir şeyin barışı engelleyemeyeceğini söyler. Duru, bu savaşın bitmesine herkes gibi sevinse de aklı, Haluk Aksoy'un ölüm videosundadır.

Yalan 30. bölüm izle! Kanal D ile Yalan son bölüm izle full HD final

Gerçekleri sakladığı için Hazal'a öfkelenir ve ikili arasında şiddetli bir tartışma yaşanır. Yusuf, Duru'ya Haluk Aksoy'un ölümüyle ilgili saklı gerçekleri anlatır. Hazal'ın ise tek korkusu, Yusuf'un Berrin yüzünden hapse girmesidir. Ne yapacağını bilemeyen Duru, çareyi Melike ile konuşmakta bulur ve her şeyi anlatır. Melike duydukları karşısında şoke olur ama hemen durumu ele alır.

Yalan 30. bölüm izle! Kanal D ile Yalan son bölüm izle full HD final

Berrin, önce Duru'ya ardından Melike'ye yalvararak videoyu polise vermemeleri için onları ikna etmeye çalışır. Ancak Melike kararlı bir duruş sergiler ve geri adım atmaz. Melike henüz polise gitmeden Yusuf, Hazal'a tüm suçu itiraf etmeye karar verdiğini söyler. Artık tüm sırlar gün yüzüne çıkmıştır. Tüm bunların sonunda, Hülya ve Cengiz, Berrin ve Yusuf tutuklanır. Aradan bir ay geçer ve herkes bir tarafa dağılmışken, Melike kızlarıyla yeni bir sayfa açar. Artık aklanmış ve avukat olmuştur. Duru ve Hazal ise Duru Dizayn markasında çalışmaya başlar. Artık huzurlu ve yan yana oldukları bir hayatları vardır.

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