Yalan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!

YALAN DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Peşinden koştuğu gerçeğe ulaşmak Melike'ye mutluluk getirmez. Berrin'le de, Hülya'yla da hesaplaşır. Ama Duru'ya gerçekleri anlatmak kolay değildir. Duru da Tunç'la konuşup, Kerim'e karşı olan duygularıyla yüzleşmeye hazırlanır. Kerim ve Hazal'ın hayatındaki beklenmedik gelişme Duru'nun duygularını alt üst eder.