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Haberler Yaşam Yalan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 08.07.2024 23:18 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 23:25

Yalan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!

Yalan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı dizi takipçilerinin gündeminde. Kanal D ekranlarında her hafta Pazartesi günleri yayımlanmaya başlayan dizide Aslıhan Güner, Eylül Tumbar gibi isimler yer alıyor. Geç oyuncularla usta isimleri bir araya getiren yapımın son bölümü ardından gelecek hafta sorgulanıyor. Peki; Yalan yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler olacak?

Yalan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!

Yalan 7. bölüm fragmanı için gözler Kanal D ekranlarında. Yaz aylarında yayımlanmaya başlayan dizide tansiyon giderek yükseliyor. 6. bölümü izlenen dizi haftaya olacaklar ile sorgulanmaya başladı. Peki; Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Yalan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!

YALAN 6. BÖLÜM İZLE

8 Temmuz tarihli bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/yalan/bolumler

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Yalan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!

YALAN 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında takip edilen son bölüm ardından Yalan yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Yalan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!

YALAN DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Peşinden koştuğu gerçeğe ulaşmak Melike'ye mutluluk getirmez. Berrin'le de, Hülya'yla da hesaplaşır. Ama Duru'ya gerçekleri anlatmak kolay değildir. Duru da Tunç'la konuşup, Kerim'e karşı olan duygularıyla yüzleşmeye hazırlanır. Kerim ve Hazal'ın hayatındaki beklenmedik gelişme Duru'nun duygularını alt üst eder.

Yalan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!

Melike'nin kızını sattıklarını öğrenmesiyle zor durumda kalan Hülya ve Cengiz esas büyük sırlarının ortaya çıkması korkusuyla kaçmayı planlarken, Haluk'un onlar için bambaşka planları vardır.

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