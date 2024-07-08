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Yalan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 08.07.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
23:25
Yalan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanı gündemde!
Yalan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı dizi takipçilerinin gündeminde. Kanal D ekranlarında her hafta Pazartesi günleri yayımlanmaya başlayan dizide Aslıhan Güner, Eylül Tumbar gibi isimler yer alıyor. Geç oyuncularla usta isimleri bir araya getiren yapımın son bölümü ardından gelecek hafta sorgulanıyor. Peki; Yalan yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler olacak?