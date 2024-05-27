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Yalan dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde ve ilçede? Kanal D Yalan dizisi çekim yerleri araştırılıyor!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
11:57
Yalan dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde ve ilçede? Kanal D Yalan dizisi çekim yerleri araştırılıyor!
Aslıhan Güner, Eylül Tumbar gibi isimleri ağırlayan yeni dizi 27 Mayıs Pazartesi günü Kanal D ekranlarında başlıyor. Fragmanların ardından yapımı bekleyen dizi takipçileri Yalan dizisi çekim yerleri konusunda araştırmalara başladı. Hikayenin hangi il ve ilçede geçtiği merak konusu. Peki; Yalan dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? İşte, detaylar...