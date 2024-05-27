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Haberler Yaşam Yalan dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde ve ilçede? Kanal D Yalan dizisi çekim yerleri araştırılıyor!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:57

Yalan dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde ve ilçede? Kanal D Yalan dizisi çekim yerleri araştırılıyor!

Aslıhan Güner, Eylül Tumbar gibi isimleri ağırlayan yeni dizi 27 Mayıs Pazartesi günü Kanal D ekranlarında başlıyor. Fragmanların ardından yapımı bekleyen dizi takipçileri Yalan dizisi çekim yerleri konusunda araştırmalara başladı. Hikayenin hangi il ve ilçede geçtiği merak konusu. Peki; Yalan dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? İşte, detaylar...

Yalan dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde ve ilçede? Kanal D Yalan dizisi çekim yerleri araştırılıyor!

Yalan dizisi nerede çekiliyor sorusu dizinin ilk bölümü ardından yanıt arıyor. Kanal D ekranlarında takip edilen diziye ilişkin çekim yerleri gündeme geldi. Bir anne-kız hikayesine odaklanacak yapımda görülen mekanlar araştırılıyor. Peki, Yalan dizisi hangi ilçede çekiliyor? İşte, detaylar...

Yalan dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde ve ilçede? Kanal D Yalan dizisi çekim yerleri araştırılıyor!

YALAN DİZİSİ KONUSU

"En korkunç yalan, anneye söylenen yalandır." söylemi ile dram dolu bir anne- kız hikayesinin ekrana geleceğinin sinyalini veren yeni dizi Yalan, Melike karakterinin tutuklanarak cezaevine girmesi ile başlıyor.

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Yalan dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde ve ilçede? Kanal D Yalan dizisi çekim yerleri araştırılıyor!

Yıllar sonra cezaevinden çıkarak kızına kavuşan Melike'nin aslında bir yalanın içinde olduğu da ipuçları ile ortaya çıkacaktır. Dizi 1. bölümü ile takip ediliyor.

Yalan dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde ve ilçede? Kanal D Yalan dizisi çekim yerleri araştırılıyor!

YALAN DİZİSİ OYUNCULARI

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi isimlerin yer aldığı yapımda genç oyuncularla usta isimler bir araya geliyor.

Yalan dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde ve ilçede? Kanal D Yalan dizisi çekim yerleri araştırılıyor!

YALAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yalan dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekimin gerçekleştiği konuşuluyor.

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