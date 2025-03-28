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YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
23:42
YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını, bu akşam saat 20:00'de 100. bölümüyle ekranlara geldi. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği dizi, her hafta olduğu gibi geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir heyecanla izleniyor. Yalı Çapkını, zengin hikayesi, etkileyici karakterleri ve sürükleyici olay örgüsüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.Peki, Yalı Çapkını 101. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Haftaya ekranlara gelecek yeni bölümde hangi gelişmeler yaşanacak?