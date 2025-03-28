YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını'nın 101. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizi, güçlü bir Antepli ailenin sorumsuz oğullarını evlendirme çabaları ve istemediği bir gence aşık olan, Antep'ten İstanbul'a kaçan bir kızın hikayesini anlatıyor. Bu akşam yayınlanan 100. bölümü ilgi gördü. Peki, Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde neler olacak?