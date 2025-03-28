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Haberler Yaşam YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 23:42 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:42

YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını, bu akşam saat 20:00'de 100. bölümüyle ekranlara geldi. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği dizi, her hafta olduğu gibi geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir heyecanla izleniyor. Yalı Çapkını, zengin hikayesi, etkileyici karakterleri ve sürükleyici olay örgüsüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.Peki, Yalı Çapkını 101. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Haftaya ekranlara gelecek yeni bölümde hangi gelişmeler yaşanacak?

YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını'nın 101. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizi, güçlü bir Antepli ailenin sorumsuz oğullarını evlendirme çabaları ve istemediği bir gence aşık olan, Antep'ten İstanbul'a kaçan bir kızın hikayesini anlatıyor. Bu akşam yayınlanan 100. bölümü ilgi gördü. Peki, Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde neler olacak?

YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMANI

Star TV ekranlarının beğenilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini

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YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Seyran ve Ferit'in kızı Duru ile Suna'nın kızı Hatice bir anda kaybolur. Yalı sakinleri büyük bir panik içine düşerken, zamanla yarış başlar.

YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

İlk elde edilen ipuçları, çocukların kaçırılma ihtimalini güçlendirir. Aile, geçmişteki düşmanlarını tek tek gözden geçirir. Ferit, çocukları bulabilmek için her sınırını zorlar, fakat Saffet'in görüntülerde belirivermesi, geçmişin karanlık hesaplarının yeniden su yüzüne çıkmasına sebep olur.

YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Olaylar gittikçe karmaşıklaşır. Tarık, Şehmuz ve eski defterler birer birer açılmaya başlar. Seyran ve Suna, umutsuzca çocuklarını bulmayı beklerken, zaman giderek daralmaktadır.