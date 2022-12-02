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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 11. Yeni bölüm izle! 2 Aralık 2022 Star Tv ile Yalı Çapkını 11. Yeni ve son bölüm TEK PARÇA izle ekranı burada
Giriş Tarihi: 02.12.2022 18:05 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 18:07

Yalı Çapkını 11. Yeni bölüm izle! 2 Aralık 2022 Star Tv ile Yalı Çapkını 11. Yeni ve son bölüm TEK PARÇA izle ekranı burada

Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Yalı Çapkını 11. Yeni bölüm izle ekranıyla araştırma konusu haline geliyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Suna Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna'nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa'ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır. Yalı Çapkını 11. Yeni bölümde ise bu hafta da yine hiç beklenmedik gelişmeler izleyenlerini bekliyor olacak. İşte Star Tv ile Yalı Çapkını 11. Yeni ve son bölüm izle ekranı ve detaylar.

Yalı Çapkını 11. Yeni bölüm izle! 2 Aralık 2022 Star Tv ile Yalı Çapkını 11. Yeni ve son bölüm TEK PARÇA izle ekranı burada

Yalı Çapkını yeni bölümü ile bu akşam Star Tv ekranlarında olacak. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı yapımı internet aracılığı ile izlemek isteyenler Star Tv ile Yalı Çapkını 11. Yeni ve son bölüm izle ekranı ile yapımı takip edebiliyor. Sevilen dizi her hafta Cuma günü televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşuyor. İşte Yalı Çapkını 11. yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

Yalı Çapkını 11. Yeni bölüm izle! 2 Aralık 2022 Star Tv ile Yalı Çapkını 11. Yeni ve son bölüm TEK PARÇA izle ekranı burada

YALI ÇAPKINI 11. YENİ BÖLÜM İZLE!

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER OLDU?

Yusuf'un Ferit'in sorusuna verdiği cevap Seyran'ı çok sinirlendirir ve gözü ne Ferit'i ne de Yusuf'u görmek ister. Abidin ile gece dışarı çıkan Ferit'i ise tatsız bir sürpriz bekler. İstemeden bir gazeteci tarafından fotoğraflanan Ferit, Halis Ağa öğrenmeden bu beladan kurtulmak için Orhan'dan yardım ister. Ferit'e bu konuda yardımcı olabilecek kişi ise Seyran'dır.

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Yalı Çapkını 11. Yeni bölüm izle! 2 Aralık 2022 Star Tv ile Yalı Çapkını 11. Yeni ve son bölüm TEK PARÇA izle ekranı burada

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay,

Yalı Çapkını 11. Yeni bölüm izle! 2 Aralık 2022 Star Tv ile Yalı Çapkını 11. Yeni ve son bölüm TEK PARÇA izle ekranı burada

Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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