Haberler Yaşam Yalı Çapkını 11. Yeni bölüm izle! 2 Aralık 2022 Star Tv ile Yalı Çapkını 11. Yeni ve son bölüm TEK PARÇA izle ekranı burada

Giriş Tarihi: 02.12.2022 18:05 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 18:07

Yalı Çapkını 11. Yeni bölüm izle! 2 Aralık 2022 Star Tv ile Yalı Çapkını 11. Yeni ve son bölüm TEK PARÇA izle ekranı burada

Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Yalı Çapkını 11. Yeni bölüm izle ekranıyla araştırma konusu haline geliyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Suna Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna'nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa'ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır. Yalı Çapkını 11. Yeni bölümde ise bu hafta da yine hiç beklenmedik gelişmeler izleyenlerini bekliyor olacak. İşte Star Tv ile Yalı Çapkını 11. Yeni ve son bölüm izle ekranı ve detaylar.