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Haberler Yaşam YALI ÇAPKINI 21. YENİ BÖLÜM İZLE: Seyran Pelin ile yüzleşiyor! Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle
Giriş Tarihi: 24.02.2023 21:31 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 21:31

YALI ÇAPKINI 21. YENİ BÖLÜM İZLE: Seyran Pelin ile yüzleşiyor! Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin 24 Şubat Cuma akşamı yayınlanan 21. Bölümünde, Seyran Halis Ağa'ya olan biten her şeyi anlatır. Duydukları karşısında hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar alır ve Ferit'i de işlere dahil eder. Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yaparak Pelin ile yüzleşir. Dizinin sıkı takipçileri, Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 21. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, Yalı Çapkını 21. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…

YALI ÇAPKINI 21. YENİ BÖLÜM İZLE: Seyran Pelin ile yüzleşiyor! Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 21. bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman, Emre Altuğ gibi isimleri buluşturan dizinin 24 Şubat 2023 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Yalı Çapkını yeni bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. Yeni bölümde, Seyran uzun süredir yaşadığı bütün olayları Halis Ağa'ya tek tek anlatır. En büyük travması olan Pelin'le yüzleşen Seyran'ın Ferit ile yakınlaşması ise gelecek bölüme dair merakı artırır. Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı Star TV tarafından paylaşıldı. İşte, Yalı Çapkını 21. Bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz!

YALI ÇAPKINI 21. YENİ BÖLÜM İZLE: Seyran Pelin ile yüzleşiyor! Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

İşte 24 Şubat 2023 Cuma akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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YALI ÇAPKINI 21. YENİ BÖLÜM İZLE: Seyran Pelin ile yüzleşiyor! Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir.

YALI ÇAPKINI 21. YENİ BÖLÜM İZLE: Seyran Pelin ile yüzleşiyor! Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Ferit'i de işlere dahil eden Halis Ağa'nın sözleri çok ağır olur.

YALI ÇAPKINI 21. YENİ BÖLÜM İZLE: Seyran Pelin ile yüzleşiyor! Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yapar.

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