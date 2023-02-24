YALI ÇAPKINI 21. YENİ BÖLÜM İZLE: Seyran Pelin ile yüzleşiyor! Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin 24 Şubat Cuma akşamı yayınlanan 21. Bölümünde, Seyran Halis Ağa'ya olan biten her şeyi anlatır. Duydukları karşısında hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar alır ve Ferit'i de işlere dahil eder. Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yaparak Pelin ile yüzleşir. Dizinin sıkı takipçileri, Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 21. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, Yalı Çapkını 21. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…