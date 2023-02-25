YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı yayınlandı!

Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı izle ekranı araştırılmaya başlandı. Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin 21. Bölümünde, Seyran Halis Ağa'ya olan biten her şeyi anlatır. Duydukları karşısında öfkelenen Halis Ağa, yalıda ve işyeri için yeni kurallar alır ve Ferit'i de işlere dahil eder. Seyran ise Pelin ile yüzleşirken gelecek bölümde neler olacağı merak konusu olur. Son bölümün hemen ardından Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı izle ekranı.