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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 27. bölüm izle Star TV dizi ekranında: Seyran ve Ferit arasında ipler kopma noktasına geliyor! Yalı Çapkını son bölüm izle
Giriş Tarihi: 07.04.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 20:10

Yalı Çapkını 27. bölüm izle Star TV dizi ekranında: Seyran ve Ferit arasında ipler kopma noktasına geliyor! Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV dizi izle ekranı üzerinde Yalı Çapkını 27. Bölüm izle linki takip ediliyor. Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapım Gülseren Budayıcıoğlu imzası taşıyor ve gerçek bir hikayeden esinleniliyor. Seyran ve Ferit arasında ipler kopma noktasına gelirken Halis Ağa ve Kazım da karşı karşıya gelecektir. Yeni bölümde tansiyon yükseliyor. Yalı Çapkını son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle gündemdeki yerini aldı. 7 Nisan 2023 tarihli bölüm için dizinin takipçileri ekran başında. İşte, Star TV Yalı Çapkını 27. Bölüm izle linki…

Yalı Çapkını 27. bölüm izle Star TV dizi ekranında: Seyran ve Ferit arasında ipler kopma noktasına geliyor! Yalı Çapkını son bölüm izle

Yalı Çapkını 23. bölüm full izle Star TV ile ekranlarda yerini aldı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta takip edilmeye devam ediyor. Her Cuma günü ekranlara gelen dizi kadrosuna yeni oyuncular katmaya devam ediyor. Hikaye de giderek heyecanı yükseltiyor. Yalı Çapkını 27. Bölüm izle Star TV dizi izle ekranında yerini aldı. İşte, Yalı Çapkını son bölüm izle full, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle yayında!

Yalı Çapkını 27. bölüm izle Star TV dizi ekranında: Seyran ve Ferit arasında ipler kopma noktasına geliyor! Yalı Çapkını son bölüm izle

YALI ÇAPKINI İZLE STAR TV İLE YAYINDA!

7 Nisan 2023 tarihli bölüm için:

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Yalı Çapkını 27. bölüm izle Star TV dizi ekranında: Seyran ve Ferit arasında ipler kopma noktasına geliyor! Yalı Çapkını son bölüm izle

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ferit'in elini havada yakalayan Seyran için ipler kopma noktasına gelir ve soluğu Kazım'ın evinde alır. Halis Ağa, Seyran'ın evi terk ettiğini öğrenince çok sinirlenir. İfakat ise bu gelişmeden memnundur.

Yalı Çapkını 27. bölüm izle Star TV dizi ekranında: Seyran ve Ferit arasında ipler kopma noktasına geliyor! Yalı Çapkını son bölüm izle

Ferit, Suna'yla ilgili durumu öğrenince tepkisi Abidin'den hesap sormak olur ve ikisi arasında bir arbede yaşanır. İfakat'ın planı tıkır tıkır işlerken; Seyran'ın da yalıya dönmeme ısrarı devam eder.

Yalı Çapkını 27. bölüm izle Star TV dizi ekranında: Seyran ve Ferit arasında ipler kopma noktasına geliyor! Yalı Çapkını son bölüm izle

Saffet Suna'yla evlenmek istediğini dedesine söyler. Pelin, Ferit'i kazanabilmek için bir adım daha atar. Kazım Ağa'nın Zerrin'le yaptığı görüşme ise her şeyin akışını değiştirir.

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