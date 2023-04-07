Haberler Yaşam Yalı Çapkını 27. bölüm izle Star TV dizi ekranında: Seyran ve Ferit arasında ipler kopma noktasına geliyor! Yalı Çapkını son bölüm izle

Giriş Tarihi: 07.04.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 20:10

Star TV dizi izle ekranı üzerinde Yalı Çapkını 27. Bölüm izle linki takip ediliyor. Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapım Gülseren Budayıcıoğlu imzası taşıyor ve gerçek bir hikayeden esinleniliyor. Seyran ve Ferit arasında ipler kopma noktasına gelirken Halis Ağa ve Kazım da karşı karşıya gelecektir. Yeni bölümde tansiyon yükseliyor. Yalı Çapkını son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle gündemdeki yerini aldı. 7 Nisan 2023 tarihli bölüm için dizinin takipçileri ekran başında. İşte, Star TV Yalı Çapkını 27. Bölüm izle linki…