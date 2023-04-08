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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 28. bölüm fragmanı izle Star TV dizi ekranı: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 00:03 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 00:31

Yalı Çapkını 28. bölüm fragmanı izle Star TV dizi ekranı: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Star TV dizi ekranında Cuma günleri Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt arıyor. Son bölüm ardından dizinin takipçileri araştırmalara başladı. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı yapımda Seyran ve Ferit arasında ipler kopma noktasına geliyor. Öte yandan Halis Ağa da Kazım'ın sözlerine sinirlenecektir. Yalı Çapkını 28. Bölüm fragmanı izle yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemde. İşte, Yalı Çapkını 28. Bölüm fragmanı izle Star TV ekranı…

Yalı Çapkını 28. bölüm fragmanı izle Star TV dizi ekranı: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Cuma günleri ekranlara gelen yapım gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden televizyona aktarılıyor. Yalı Çapkını fragman araştırmaları son bölüm ardından araştırılıyor. Gelecek hafta Seyran ve Ferit bir araya gelecek mi merak konusu. İşte, Yalı Çapkını 28. Bölüm fragmanı izle linki…

Yalı Çapkını 28. bölüm fragmanı izle Star TV dizi ekranı: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI İZLE STAR TV İLE YAYINDA!

7 Nisan 2023 tarihli bölüm için:

YALI ÇAPKINI 27. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Yalı Çapkını 28. bölüm fragmanı izle Star TV dizi ekranı: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Yalı Çapkını 24. bölüm fragmanı yayında:

YALI ÇAPKINI FRAGMANI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yalı Çapkını 28. bölüm fragmanı izle Star TV dizi ekranı: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit'in elini havada yakalayan Seyran için ipler kopma noktasına gelir ve soluğu Kazım'ın evinde alır. Halis Ağa, Seyran'ın evi terk ettiğini öğrenince çok sinirlenir. İfakat ise bu gelişmeden memnundur.

Yalı Çapkını 28. bölüm fragmanı izle Star TV dizi ekranı: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Ferit, Suna'yla ilgili durumu öğrenince tepkisi Abidin'den hesap sormak olur ve ikisi arasında bir arbede yaşanır. İfakat'ın planı tıkır tıkır işlerken; Seyran'ın da yalıya dönmeme ısrarı devam eder.

Saffet Suna'yla evlenmek istediğini dedesine söyler. Pelin, Ferit'i kazanabilmek için bir adım daha atar. Kazım Ağa'nın Zerrin'le yaptığı görüşme ise her şeyin akışını değiştirir.

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