Yalı Çapkını 28. bölüm fragmanı izle Star TV dizi ekranı: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Star TV dizi ekranında Cuma günleri Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt arıyor. Son bölüm ardından dizinin takipçileri araştırmalara başladı. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı yapımda Seyran ve Ferit arasında ipler kopma noktasına geliyor. Öte yandan Halis Ağa da Kazım'ın sözlerine sinirlenecektir. Yalı Çapkını 28. Bölüm fragmanı izle yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemde. İşte, Yalı Çapkını 28. Bölüm fragmanı izle Star TV ekranı…