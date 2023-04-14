Yalı Çapkını 28. Yeni ve son bölüm izle! 14 Nisan 2023 tarihli Star Tv ile Yalı Çapkını son bölüm tamamı TEK PARÇA izle!

FERİT, SEYRAN'A GİTTİ

Akşam Seyran gelmeyince daha da sinirlenen Halis Ağa, Kazım'ın suratına telefonu kapattı. Sofrada gözyaşlarını tutamayan Ferit'e de kızan Korhan, "Benim torunum hiçbir kız için ağlayamaz" dedi.

Yemek sonrası Seyran'a giden Ferit, onun ne istediğini sordu. Bunun üzerine Seyran asla yalıya dönmeyeceğini belirtti.

Aynı anlarda Latif'e istifa etmek istediğini ifade eden Abidin, yalıyı terk etti.

"BOŞANACAKSINIZ!"

Zerrin'den sonra eve gelen Kazım, Seyran'a "Ayrılmak mı niyetin?" diye sordu.

Seyran, "Kararlıyım" deyince de "Düşündüm, taşındım. Ferit'in seni düşürdüğü durum, Halis Ağa'nın bana sözleri canıma tak etti. Konu kapandı, boşanacaksınız" dedi.

KAZIM'DAN HALİS KORHAN'A REST

Halis Ağa'yı arayan ve onunla görüşmeye yalıya giden Kazım, Seyran'ın gelmek istemediğini, kızını ezdirmeyeceğini ifade etti.

Kazım, Seyran'ı yollamayacağını söylerken damadına da hakaret etti. Bunun üzerine Ferit de "Kızını satmak mı adamlık?" deyince Kazım Ağa, ona tokat attı.