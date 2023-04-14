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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 28. Yeni ve son bölüm izle! 14 Nisan 2023 tarihli Star Tv ile Yalı Çapkını son bölüm tamamı TEK PARÇA izle!
Giriş Tarihi: 14.04.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 18:25

Yalı Çapkını 28. Yeni ve son bölüm izle! 14 Nisan 2023 tarihli Star Tv ile Yalı Çapkını son bölüm tamamı TEK PARÇA izle!

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 28. Yeni bölümüyle bu akşam izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz bölümde, Seyran ve Ferit arasında yaşanan kriz damga vururken baba evine dönen Seyran, "Ferit'i bir daha görmek istemiyorum" demişti. Bu haftaki gelişmeler ise yine merakla bekleniyor. Bu noktada "Yalı Çapkını 28. Yeni bölüm izle" ekranı araştırmaları da hız kazandı. İşte 14 Nisan tarihli Yalı Çapkını 28. Yeni ve son bölüm izle ekranıyla tüm detaylar.

Yalı Çapkını 28. Yeni ve son bölüm izle! 14 Nisan 2023 tarihli Star Tv ile Yalı Çapkını son bölüm tamamı TEK PARÇA izle!

Yalı Çapkını 28. Yeni ve son bölüm izle ekranı ile dizinin bu haftaki bölümünü internet aracılığıyla takip etmek isteyen binlerce kişi konuyla ilgili detayları araştırıyor. Dizinin son bölümünde Seyran ve Ferit arasındaki uçurum adeta giderek büyüdü. Seyran evi terk ederken Ferit, her şeye rağmen onu baba evinden almak istedi. Kazım, Seyran'ı yollamayacağını söylerken damadına da hakaret etti. Bunun üzerine Ferit de "Kızını satmak mı adamlık?" deyince Kazım Ağa, ona tokat attı. Peki bu hafta izleyenleri neler bekliyor. İşte Yalı Çapkını 28. Yeni ve son bölüm izle ekranı ve son bölümden detaylar.

Yalı Çapkını 28. Yeni ve son bölüm izle! 14 Nisan 2023 tarihli Star Tv ile Yalı Çapkını son bölüm tamamı TEK PARÇA izle!

YALI ÇAPKINI 28. YENİ VE SON BÖLÜM İZLE!

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yalı Çapkını'nda Kazım'dan Ferit'e tokat! "Bu oyunu boz Seyran"

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın, 7 Nisan akşamı 27. bölümünde Seyran ve Ferit evliliğindeki yeni krizin büyümesi dikkat çekti.Yalı Çapkını son bölümde, kendisine el kaldıran Ferit'in özrünü ve "Bunun geri dönüşü olmaz" lafını dinlemeyen Seyran, "Bitti artık" ifadelerini kullandı.

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Yalı Çapkını 28. Yeni ve son bölüm izle! 14 Nisan 2023 tarihli Star Tv ile Yalı Çapkını son bölüm tamamı TEK PARÇA izle!

Evden çıkarken Gülgün'le karşılan Seyran, "Oğlunuz ona verdiğiniz sözler yüzünden bu hakkı kendinde görüyor. Lüften benden değil, ondan hesap sorun" dedi.

SEYRAN, BABA EVİNDE
Baba evine dönen Seyran, "Ferit'i bir daha görmek istemiyorum" dedi. Sonrasında da halasına ve annesine de durumu anlattı.

İfakat'tan Seyran'ın gittiğini öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı aradı. Eve gelmeyeceğini söyleyen Seyran, "Torununuz sonunda bana el de kaldırdı" dedi.

"KIZ MI ALDIK OYUNCAK BEBEK Mİ?"
"Kız mı aldık, oyuncak bebek mi?" diye Kazım'a tepki gösteren Halis Ağa, "Eğer kızın akşama dönmezse senin de buraya dönmene gerek yok" ifadelerini kullandı.

Eve giden Kazım, Seyran'ın yalıya gitmek istememesi üzerine ona şiddet uyguladı.

Yalı Çapkını 28. Yeni ve son bölüm izle! 14 Nisan 2023 tarihli Star Tv ile Yalı Çapkını son bölüm tamamı TEK PARÇA izle!

FERİT, SEYRAN'A GİTTİ
Akşam Seyran gelmeyince daha da sinirlenen Halis Ağa, Kazım'ın suratına telefonu kapattı. Sofrada gözyaşlarını tutamayan Ferit'e de kızan Korhan, "Benim torunum hiçbir kız için ağlayamaz" dedi.

Yemek sonrası Seyran'a giden Ferit, onun ne istediğini sordu. Bunun üzerine Seyran asla yalıya dönmeyeceğini belirtti.

Aynı anlarda Latif'e istifa etmek istediğini ifade eden Abidin, yalıyı terk etti.

"BOŞANACAKSINIZ!"
Zerrin'den sonra eve gelen Kazım, Seyran'a "Ayrılmak mı niyetin?" diye sordu.

Seyran, "Kararlıyım" deyince de "Düşündüm, taşındım. Ferit'in seni düşürdüğü durum, Halis Ağa'nın bana sözleri canıma tak etti. Konu kapandı, boşanacaksınız" dedi.

KAZIM'DAN HALİS KORHAN'A REST
Halis Ağa'yı arayan ve onunla görüşmeye yalıya giden Kazım, Seyran'ın gelmek istemediğini, kızını ezdirmeyeceğini ifade etti.

Kazım, Seyran'ı yollamayacağını söylerken damadına da hakaret etti. Bunun üzerine Ferit de "Kızını satmak mı adamlık?" deyince Kazım Ağa, ona tokat attı.

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