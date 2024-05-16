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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o şok detay! Meğer Seyran...
Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 15:31

Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o şok detay! Meğer Seyran...

Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma gününün gelmesini sabırsızlıkla bekleyen dizinin sıkı takipçileri ölümcül hastalığa yakalanan Seyran'ın hastalığının Ferit tarafından öğrenilmesi durumunda ne olacağını öğrenmek için tanıtım fragmanına dikkat kesildi. Diğer yanda ise Halis Ağa'nın Mezide'nin istediği can borcu karşılığında Orhan'ı tercih etmesi şok etkisi yarattı. Ablasının ölümüne sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı çeken İfakat, hiç beklemediği bir gelişmeyle karşı karşıya kalır. İşte Yalı Çakını 70. bölüm 2. fragmanı ile yeni bölümden detaylar.

Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o şok detay! Meğer Seyran...

Cuma akşamlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı ile konuşuluyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı sevilen dizide psikiyatrik destek almaya başlayan Seyran son günlerini Ferit ile geçirmeye çalışır. Ferit ise uzun süredir Seyran'da olan tuhaflığın sebebini nihayet öğrenir. Tarık ile karşı karşıya gelen Ferit, onunla aralarındaki meseleyi çözmeye kararlıdır. İşte Yalı Çapkını 70. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken o detaylar.

Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o şok detay! Meğer Seyran...

Her Cuma akşamı Star TV'de seyirciyle buluşan Yalı Çapkını başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor yer alıyor.

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Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o şok detay! Meğer Seyran...

YALI ÇAPKINI 70 BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını"nın 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında psikiyatristin"Yaşamak istiyor musun Seyran?" demesi dikkat çekti.

Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o şok detay! Meğer Seyran...

YALI ÇAPKINI 70. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tarık ile karşı karşıya gelen Ferit, onunla aralarındaki meseleyi çözmeye kararlıdır. Seyran'a ise arkasından iş çevirdiğini düşündüğü için öfkelidir.

Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o şok detay! Meğer Seyran...

Halis Ağa ile yıllar sonra yeniden yüz yüze gelen Mezide, oğlu Akın'ın canına karşılık bir can ister.

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