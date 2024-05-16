Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o şok detay! Meğer Seyran...

Cuma akşamlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı ile konuşuluyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı sevilen dizide psikiyatrik destek almaya başlayan Seyran son günlerini Ferit ile geçirmeye çalışır. Ferit ise uzun süredir Seyran'da olan tuhaflığın sebebini nihayet öğrenir. Tarık ile karşı karşıya gelen Ferit, onunla aralarındaki meseleyi çözmeye kararlıdır. İşte Yalı Çapkını 70. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken o detaylar.