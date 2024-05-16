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Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Dikkatlerden kaçan o şok detay! Meğer Seyran...
Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
15:31
Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma gününün gelmesini sabırsızlıkla bekleyen dizinin sıkı takipçileri ölümcül hastalığa yakalanan Seyran'ın hastalığının Ferit tarafından öğrenilmesi durumunda ne olacağını öğrenmek için tanıtım fragmanına dikkat kesildi. Diğer yanda ise Halis Ağa'nın Mezide'nin istediği can borcu karşılığında Orhan'ı tercih etmesi şok etkisi yarattı. Ablasının ölümüne sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı çeken İfakat, hiç beklemediği bir gelişmeyle karşı karşıya kalır. İşte Yalı Çakını 70. bölüm 2. fragmanı ile yeni bölümden detaylar.