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YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, full HD, tek parça yayında
Giriş Tarihi: 01.06.2024 02:06
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
02:06
Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinin başlıca rollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Cengiz Tekindor, Şerif Sezer, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı üstleniyor. Her hafta Cuma günleri yayınlanan dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını 72. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsar. Dedesinden beklediği tepkiyi göremeyen Ferit, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 72. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…