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Haberler Yaşam YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, full HD, tek parça yayında
Giriş Tarihi: 01.06.2024 02:06 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 02:06

YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, full HD, tek parça yayında

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinin başlıca rollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Cengiz Tekindor, Şerif Sezer, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı üstleniyor. Her hafta Cuma günleri yayınlanan dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını 72. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsar. Dedesinden beklediği tepkiyi göremeyen Ferit, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 72. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, full HD, tek parça yayında

Yalı Çapkını 72. Bölüm izle Star TV dizi ekranında takip ediliyor! OGM Pictures imzalı dizi, Halis Ağa'nın torunu Ferit'i evlendirme isteği üzerine gelişen olayları konu alıyor. 31 Mayıs tarihli bölümde Pelin, Seyran'ın hastalığını öğrenir. Babasının intikamını almak ve ailesini korumak isteyen Ferit, Kont Ziya'nın kapısını çalar. Ancak bu yol, mecbur kaldığında tüm sevdiklerinden vazgeçmeyi göze almasını gerektirecektir. İşte, Star TV canlı yayın Yalı Çapkını 72. son bölüm izle full HD ve tek parça linki…

YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, full HD, tek parça yayında

YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında yayınlanan OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi, 72. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

31 Mayıs 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler/72-bolum

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YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, full HD, tek parça yayında

YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLER

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, full HD, tek parça yayında

YALI ÇAPKINI 73. BÖLÜM ÖZETİ

Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsarken, bu kayıpla büyük bir acı yaşayan Ferit, dedesinden beklediği tepkiyi göremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, full HD, tek parça yayında

Fuat ve Orhan'ın ölümünden kendini sorumlu tutan Seyran, Ferit'e ve ailesine zarar verdiğini düşündüğü için büyük bir suçluluk duyar.

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